Máscara oriental de Juventude é receita SECRETA japonesa contra rugas

Embora o sonho de muitas pessoas seja conseguir voltar no tempo, de modo a poder recuperar parte da juventude, a tecnologia não evoluiu a tal ponto, fazendo com que seja preciso recorrer às soluções existentes atualmente, como a máscara oriental de juventude.

Esta alternativa nada mais é do que uma máscara caseira que simplesmente promete ótimos efeitos no rosto de quem a utiliza.

Mas, afinal: como ela deve ser feita, e como deve ser usada?

A resposta está na leitura dos próximos tópicos.

A máscara oriental de juventude pode tranquilamente ser preparada em casa | Imagem: engin akyurt / unsplash.com

O que vem a ser a máscara oriental de juventude

Explicando de forma mais prática, esta máscara é uma espécie de creme caseiro, famoso por ser muito simples de preparar. Afinal, seu ingrediente familiar é o arroz, extremamente fácil de ser obtido.

Não é o tipo de produto que possui fama em nosso país, mas cada vez mais pessoas por aqui estão aderindo ao seu uso.

Inclusive, vale frisar que, além de ajudar a recuperar a aparência mais jovem, a máscara oriental da juventude também é ótima no quesito nutrição para a pele.

Ficar se lamentando simplesmente não irá levar a lugar nenhum e, portanto, quanto antes se começar a agir, melhor. E o procedimento que será explicado na leitura a seguir irá potencializar ainda mais qualquer medida extra que seja adotada, no que diz respeito a ter um rosto mais jovem e livre das marcas de expressão.

Como esta máscara oriental deve ser preparada

A máscara oriental de juventude é preparada tendo como base alguns ingredientes muito simples, que estão listados abaixo junto às suas respectivas medidas:

Arroz (4 colheres de sopa);

Leite integral (200 ml);

Óleo de argan (1 colher de sopa cheia);

Vitamina E (somente o óleo equivalente a 1 cápsula);

Iogurte natural puro (1 colher de sopa).

Já o modo de preparo propriamente dito também é consideravelmente simples: primeiro deve-se lavar o arroz e deixá-lo escorrendo bem, por uns 5 minutos.

Ele, então, deverá ser cozido no leite, até ficar macio. Assim que esse ponto for atingido, a mistura deve ser “coada” em uma vasilha, com a ajuda de um pano poroso, como se faz no preparo de queijo. Deve-se tirar o máximo de soro possível.

A próxima etapa, já com a mistura fria ou morna, será acrescentar o óleo, a vitamina e o iogurte, incorporando tudo corretamente. Por fim, tudo isso deve ser levado ao freezer pelo período de 10 horas.

Sobre a aplicação da máscara oriental de juventude

Terminadas todas as etapas acima, a máscara caseira oriental já estará pronta, e poderá ser aplicada diariamente no rosto, de preferência à noite. E o seu tempo de ação deve ser de somente 30 minutos.

Terminado esse tempo é preciso retirá-la com bastante água.

Já no dia seguinte, logo pela manhã, a pele deve receber um bom creme hidratante, de modo que os efeitos da máscara se tornem ainda mais potencializados.

