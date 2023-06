Atenção, aposentados: Empréstimos devem mudar em breve; confira

Empréstimos a aposentados – No cenário econômico atual, uma nova lei surge como uma luz no fim do túnel para os aposentados que se veem em um mar de dívidas. Recém-publicada no Diário Oficial da União, a legislação promete trazer mudanças consideráveis nos empréstimos consignados para esta população.

Mudanças nos empréstimos aos aposentados

Esta nova lei tem como principal alteração um aumento significativo no valor considerado mínimo para a sobrevivência e o pagamento de despesas básicas dos aposentados. Esse incremento tem impacto direto na chamada margem consignável, que é o percentual do salário dos aposentados que pode ser destinado à quitação de parcelas dos empréstimos consignados. Essa margem consignável passa por uma modificação considerável com a nova lei, o que deve afetar diretamente as possibilidades de crédito para os aposentados.

Antes da promulgação da nova lei, um aposentado que recebia um salário mínimo, correspondente a R$ 1.320, tinha a possibilidade de comprometer até 77,05% desse valor para quitar as parcelas do empréstimo consignado. Com a nova legislação, entretanto, a margem consignável sofrerá uma redução, passando a ser de 54,55% do salário.

Esta diminuição na margem consignável pode ser vista como uma boa notícia para os aposentados, mas também traz consigo uma série de implicações. Com um percentual menor do salário destinado à quitação de empréstimos, os aposentados terão menos margem de manobra para acessar crédito, o que pode afetar as condições de crédito oferecidas a eles. Esta situação é especialmente preocupante para aqueles com um baixo score de crédito ou com histórico de inadimplência, que podem ter ainda mais dificuldade em obter crédito no futuro.

A nova legislação, por outro lado, se mostra promissora no que diz respeito à proteção do chamado “mínimo existencial”, uma medida que busca proteger os aposentados de endividamentos que possam comprometer sua subsistência. De acordo com o professor de Economia da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), Ednilson Felipe, essa medida busca garantir que o aposentado não perca sua dignidade mesmo diante de dívidas.

Ressalvas

No entanto, nem todos os especialistas são unânimes em elogiar a nova lei. O professor Jorge D’Ambrosio, especialista em finanças, ressalta que a nova política, apesar de auxiliar, não será suficiente para resolver os problemas causados pelo superendividamento entre os aposentados. Segundo ele, o salário mínimo em si já não atende às necessidades básicas das famílias, tornando-se um desafio ainda maior para os aposentados.

D’Ambrosio argumenta que qualquer ajuda do governo por meio de políticas adequadas é bem-vinda, mas ressalta a necessidade de ações mais robustas para combater o superendividamento. Enquanto a nova lei oferece algum alívio aos aposentados, o desafio do superendividamento continua, exigindo soluções cada vez mais inovadoras e eficazes.

Portanto, a nova legislação traz uma série de mudanças importantes para os aposentados no Brasil. Enquanto a redução da margem consignável pode limitar o acesso ao crédito, a proteção do mínimo existencial promete um alívio para aqueles que lutam para manter sua dignidade diante do endividamento. Contudo, o desafio do superendividamento ainda persiste, levantando a questão: qual será o próximo passo na luta pela segurança financeira dos aposentados?

