Limite ASTRONÔMICO para quem é MEI: veja qual cartão de crédito libera

Ei, se você é MEI (Microempreendedor individual) temos uma boa notícia para você que pode te salvar. Se você tem um comércio ou um pequeno negócio sabe que as vezes é difícil passar por determinadas situações financeiras, as se você decidiu se formalizar junto a Receita Federal você pode ter algumas vantagens que são oferecidas por essa categoria.

E um deles é a formalização para ter acesso a linhas de crédito com condições diferenciadas justamente para dar um apoio ou incentivo financeiro. O Banco Nacional do Desenvolvimento Social (BNDES) está oferecendo por muitos anos um cartão de crédito com limite de até R$ 2 milhões.

Esse produto também foi disponibilizado para micro e pequenas empresas, mas as empresas de médio porte também foram contempladas, essa linha de crédito é importante e foi criada com o intuito de financiar os investimentos desses empreendedores.

veja o cartão de crédito para o MEI. Imagem: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br

O relançamento teve confirmação?

A boa informação é que o presidente do BNDES

Aloizio Mercadante, que é o presidente do BNDES, compartilhou na semana passada que o relançamento do cartão de crédito e o modelo vai ser um pouco diferente, ao qual será atrelado ao programa FGI-Peac.

Mercadante aproveitou que estava no evento em São Paulo aproveitou a oportunidade e disse “quero voltar aqui logo para dizer que o cartão BNDES voltou, quero fazer em um modelo com o FGI-Peac”.

O presidente do banco de fomento disse que esse processo da atualização do sistema da informática da instituição e também da criação de regras para reduzir a inadimplência entre os contratantes. É uma medida totalmente alinhada às promessas de campanha do presidente (PT) ao qual prometeu dar atenção aos microempreendedores.

Quais são as vantagens desse cartão?

O cartão do BNDES tem como público os MEIs que tem faturamento de até R$ 360 mil além das micro, pequenas e médias empresas que tem faturamento bruto com o valor de até R$ 300 milhões por ano.

Esse limite pode chegar a R$ 2 milhões por cliente e tem parcelamento dos valores de 3 a 48 meses com a taxa de juros de apenas 1,46% ao mês, então é necessário que o interessado deve contratar e estar com as obrigações e encargos trabalhistas dos funcionários.

Veja também: MEI pode emitir nota fiscal de um jeito mais simples; confira como funciona

Como posso solicitar?

O governo também não anunciou a data de retorno do cartão BNDES, mas a contratação precisa seguir o modelo antigo e para solicitar, o interessado precisa entrar no site do banco e depois clicar em “solicite seu cartão BNDES” e preencher os dados.

E por fim, é preciso ir até em uma agência do banco escolhido para conseguir entregar os documentos e aguardar a análise de crédito. Lembrando que a lista de instituições disponíveis inclui também:

Santander

Itaú Unibanco

Caixa Econômica Federal

Sicredi

Sicoob

Bradesco

Banco do Brasil

Banrisul

Banestes

Banco do Nordeste.

Veja também: Vantagens de ser MEI vão além do que você pensa; confira