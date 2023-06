Irlanda oferece R$ 400 mil para quem topar morar em ilhas remotas

Quer morar em uma das ilhas da Irlanda? Um convite ao exótico, à mudança e à descoberta. É isso que o governo da Irlanda propõe com um programa que oferece € 84.000 (equivalente a cerca de R$ 440 mil) para quem estiver disposto a morar em uma de suas ilhas remotas. Numa era marcada pelo distanciamento social e pela busca por novos horizontes, esse pode ser o bilhete para uma aventura inusitada.

A Irlanda está oferecendo uma chance incrível para quem deseja morar em uma de suas ilhas remotas. O programa “Nossas Ilhas Vivas” vai conceder um apoio financeiro de R$ 440 mil para os selecionados. Foto: divulgação

Irlanda oferece apoio financeiro para morar em ilhas

Batizado de “Nossas Ilhas Vivas” (Our Living Islands, no original em inglês), o programa tem como objetivo revitalizar 30 áreas mais afastadas e pouco habitadas do país, estimulando a movimentação econômica nas regiões e a construção de comunidades sustentáveis capazes de prosperar ao longo dos anos. A iniciativa se desdobra como uma estratégia de uma década, planejada cuidadosamente pelo governo irlandês.

Veja também: É a SUA CHANCE! Governo oferece bolsas de estudo na Irlanda

O projeto irlandês abre possibilidades em diferentes ilhas, cada uma delas com sua peculiaridade. Um exemplo é a Ilha de Arranmore, uma região de belas paisagens com penhascos de 45 metros de altura, situada na Rota do Atlântico Selvagem, na costa do Condado de Donegal.

Outra opção é a Ilha de Bere, conhecida por sua tranquilidade e pela frequência de ciclistas e observadores de pássaros que se encantam com a diversidade de sua flora. Há ainda a famosa Ilha Inis Mór, que serviu de cenário para o filme “Os Banshees de Inisherin”, indicado ao Oscar 2022.

Durante a apresentação do projeto “Nossas Ilhas Vivas”, a ministra irlandesa Heather Humphreys destacou que a proposta visa melhorar a qualidade de vida das ilhas, trazendo infraestrutura, aprimorando a habitação e os serviços essenciais, como saúde e educação.

O foco do governo irlandês está na população jovem e na sustentabilidade. Para Humphreys, é esperado que as ilhas contribuam e se beneficiem da transição para uma economia de baixo carbono e uma sociedade com impacto neutro no clima. A ministra salientou ainda a importância de envolver as comunidades insulares, especialmente os jovens, na modelagem do futuro de suas próprias ilhas.

Como participar do programa

De acordo com a revista Forbes, os interessados que desejarem se beneficiar desse programa devem adquirir uma residência em uma das ilhas participantes. Há uma ressalva importante, porém: a propriedade em questão deve estar à venda há pelo menos dois anos.

Os recursos financeiros disponibilizados pelo governo devem ser direcionados para a revitalização da propriedade, incluindo possíveis reformas e melhorias na estrutura. É importante frisar que ser proprietário de um imóvel na ilha não garante automaticamente direitos de residência na Irlanda, embora possa facilitar processos como obtenção de vistos de trabalho e cidadania.

Para aqueles que se interessarem pela proposta e estiverem dispostos a viver numa ilha da Europa, a data de início das inscrições é o dia 1° de julho de 2023. A mudança de vida, a tranquilidade da natureza e a aventura de um novo começo podem estar à distância de um simples registro num programa governamental. A decisão, agora, é toda sua.

Veja também: Além do Brasil: estes países aceitam a nota do Enem 2023