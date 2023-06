WhatsApp libera criação de anúncio para pequenas empresas

Anúncio no WhatsApp – A evolução constante da tecnologia desempenha um papel fundamental no desenvolvimento dos negócios. A mais recente inovação é trazida pelo WhatsApp, que lançou nesta terça-feira (27) dois recursos novos para empresários de pequeno porte. As funcionalidades prometem mudar a forma como os negócios são conduzidos, permitindo a criação de anúncios no Facebook e Instagram sem a necessidade de uma conta no Facebook, além de possibilitar o envio de mensagens personalizadas para clientes.

Agora é possível criar um anúncio no Facebook e Instagram sem a necessidade de uma conta no Facebook, através do WhatsApp Business, tornando mais acessível para pequenos negócios. Crédito: @jeanedeoliveirafotografia / pronatec.pro.br

Anúncio liberado no WhatsApp

A Meta, empresa proprietária do WhatsApp, anunciou que os usuários da versão Business do aplicativo poderão criar, comprar e divulgar anúncios no Facebook ou no Instagram diretamente do WhatsApp Business. O que isto significa é que a necessidade de possuir uma conta dedicada no Facebook para esses fins não é mais um requisito obrigatório. As empresas que desejam utilizar a função precisarão apenas registrar um endereço de e-mail e um método de pagamento.

Uma vez que os usuários clicam em um anúncio, uma conversa no WhatsApp é iniciada, permitindo que os potenciais clientes façam perguntas, verifiquem produtos e efetuem compras. Estes anúncios representam uma forma mais direta e eficaz de atrair novos clientes, especialmente para as pequenas empresas que utilizam exclusivamente o WhatsApp Business como meio de contato.

A Meta também anunciou que está testando um recurso adicional no WhatsApp Business que possibilita o envio de mensagens personalizadas para os clientes. Estas mensagens podem incluir lembretes de compromissos, felicitações de aniversário ou até mesmo informações atualizadas sobre promoções.

Facilidades da nova função

Com a nova função, as empresas poderão enviar automaticamente mensagens personalizadas que incluem o nome do cliente. Além disso, o recurso terá botões de chamada à ação para listas específicas de clientes, além de rótulos seletivos, como “clientes VIP” ou “novos clientes”. A funcionalidade também permitirá que as empresas programem o dia e o horário para o envio das mensagens e, posteriormente, avaliem o desempenho da campanha por meio de análises.

Essa nova forma de comunicação é opcional e estará disponível mediante o pagamento de uma taxa dentro do aplicativo WhatsApp Business. A empresa afirmou que compartilhará mais detalhes sobre essa opção em breve.

Mas as inovações do WhatsApp não param por aí. O aplicativo de mensagens da Meta está trabalhando em diversos outros recursos inéditos. Entre eles estão uma renovação no design da barra superior do app e a opção de programar mensagens fixadas. Essas são apenas algumas das muitas maneiras pelas quais a Meta está investindo no aprimoramento do WhatsApp, com o objetivo de facilitar a comunicação entre as empresas e seus clientes. As atualizações constantes do aplicativo refletem a dedicação da empresa em se adaptar e evoluir para atender às necessidades em constante mudança dos usuários em todo o mundo.

