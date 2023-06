Garrafa de água esquecida dentro de carro pode causar incêndio; entenda

Garrafa de água no carro é um perigo – Você já imaginou uma garrafa de água plástica sendo o catalisador de um incêndio em seu veículo? Embora pareça um cenário quase inimaginável, um episódio ocorrido recentemente nos Estados Unidos veio para alertar motoristas ao redor do mundo sobre esse perigo inusitado.

É importante lembrar de evitar deixar garrafas de água no interior do carro, pois elas podem causar incêndios, como alertou o caso recente nos Estados Unidos. Foto: divulgação

Garrafa de água causou incêndio em carro?

Embora haja a possibilidade de outros incidentes similares terem ocorrido sem ganhar os holofotes da mídia, este caso específico foi o que mais ecoou na imprensa internacional, por isso, vale a pena aprofundar o assunto. O episódio ganhou destaque por expor uma situação inesperada, mas real, que serve como um alerta a todos que costumam deixar garrafas PET em seus veículos. A mensagem é clara: uma simples garrafa plástica pode causar uma surpresa bastante desagradável ao dono do carro.

A história ganhou visibilidade quando Dioni Amuchastegui, um técnico de baterias residente nos Estados Unidos, compartilhou um relato intrigante em suas redes sociais. Dioni contou que havia deixado uma garrafa de água no banco de seu caminhão antes de sair para o almoço. Ao retornar, contudo, deparou-se com uma situação bastante alarmante: fumaça estava emanando do interior de seu veículo.

Preenchido por um sentimento de desespero, Amuchastegui rapidamente abriu as portas do veículo e descobriu que a origem de todo o caos era justamente a garrafa de água que havia deixado no banco, a qual estava começando a derreter. Felizmente, o técnico de baterias chegou a tempo de impedir a ação do fogo. No entanto, o estofamento do banco do caminhão já havia sofrido alguns danos.

Esta ocorrência inusitada desencadeou um debate na web: é realmente possível que uma garrafa plástica com água possa incendiar-se? De acordo com especialistas, a resposta, surpreendentemente, é sim. Se exposto a altas temperaturas resultantes da luz solar, o material da garrafa pode começar a derreter.

O que explica o ocorrido?

A explicação para este fenômeno está na física. O processo é semelhante ao que acontece quando uma lupa é usada para focar a luz solar em um ponto específico e atear fogo a um pedaço de papel. A estrutura da garrafa atua como um amplificador, assim como a lente de uma lupa. Quando a luz incide diretamente sobre a garrafa, o calor pode se concentrar em um único ponto, gerando condições ideais para iniciar uma ignição.

No entanto, conforme esclarecido pelo Departamento de Incêndio do Estado de Oklahoma, nos Estados Unidos, existem algumas condições para que isso ocorra. A garrafa deve ser redonda, estar cheia de água e a luz solar precisa incidir sobre ela em um ângulo reto. Embora estas condições possam não ser facilmente atendidas, é sempre melhor prevenir do que remediar.

Esse evento nos faz reavaliar a presença de objetos aparentemente inofensivos dentro de nossos veículos, especialmente quando estacionados sob o sol. Para evitar tal surpresa indesejada, a recomendação é simples: se for necessário levar uma garrafa de água, é importante certificar-se de retirá-la do carro sempre que for deixá-lo estacionado por períodos prolongados. Afinal, uma dose de precaução hoje pode poupar muita dor de cabeça – e danos ao bolso – amanhã.

