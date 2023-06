Aviso: 40 novos títulos entrarão no catálogo da Netflix em JULHO

Todos os meses a Netflix sempre atualiza seu catálogo com novos títulos para se renovar cada vez mais. Seja com filmes, séries, documentários, animações, games e muito mais. Dessa vez finalmente saiu a relação completa de todos os lançamentos que a Netflix vai lançar no mês de julho de 2023. E dentre as novidades, destaca-se títulos como Bird Box Barcelona e a 2ª temporada de De Volta aos 15. Confira abaixo a lista completa.

Saiba quais são os novos títulos da Netflix para o mês de julho. (Foto:divulgação)

Séries e filmes que entrarão na Netflix em julho

Séries

De Volta aos 15 (2ª Temporada) – 05/07

O Poder e a Lei (2ª Temporada) – 06/07

Finalmente Adultos – 11/07

Quarterback – 12/07

Consumidas pelo Fogo – 13/07

Sorriso Real – 13/07

Brincando com Fogo (5ª Temporada) – 14/07

Doces Magnólias (3ª Temporada) – 20/07

Sintonia (4ª Temporada) – 25/07)

The Witcher (3ª Temporada – Volume 2) – 27/07

O Famoso Alfaiata (2ª Temporada) – 28/07

D.P. Dog Day (2ª Temporada) – 28/07

Capitão Fall – 28/07

Filmes

Em paralelo às séries, os filmes estão sempre presentes com ótimos lançamentos. O mês de julho se destaca pela inclusão de títulos como Pânico (que apesar de não ter um número, é o quinto da franquia), e Bird Box Barcelona, que leva a franquia Bird Box para a Espanha. Títulos como a ficção científica Clonaram Tyrone! Também se destaca.

O Retorno da Lenda – 01/07

Pica-Pau: O Filme – 01/07

Meus Sogros tão pro Crime – 07/07

Infiltrada: Golpe de Vingança – 08/07

Pânico – 09/07

Bird Box Barcelona – 14/07

Táticas do Amor 2 – 14/07

Clonaram Tyrone! – 21/07

Felicidade para Principiantes – 27/07

Paraíso – 27/07

No Ritmo da Fé – 29/07

Campeonato dos Sonhos – 31/07

Documentários e especiais

Sempre tem espaço pra mais conteúdos diversificados. Documentários e outros conteúdos especiais ajudam a expandir ainda mais o catálogo.

WHAM! – 05/07

De Tirar o Fôlego – 19/07

Desaparecida: O Caso Lucie Blackman – 26/07

A Dama do Silêncio: La Mataviejitas – 27/07

Como Se Tornar um Líder de Seita – 28/07

Animações

As animações estão sempre presentes no catálogo da Netflix. E aqui não é diferente. Novas temporadas de Sonic e LEGO: Aventuras na Cidade são os destaques da vez.

Acorda, Carlo! – 06/07

LEGO: Aventuras na Cidade (4ª Temporada) – 06/07

Sonic Prime (2ª Temporada) – 13/07

Miraculous: As Aventuras de Ladybug – O Filme – 28/07

O Príncipe Dragão (5ª Temporada) – EM BREVE

Animes

Teoricamente, animes são animações, então essa lista meio que é uma extensão da anterior. Porém, vale sempre ressaltar que animes são conteúdos bem específicos para um público bem específico. Sendo assim, é natural que haja uma divisão. Dentre os destaques daqui estão novos episódios de One Piece, que ajuda a esquentar para a eventual chegada da série live action.

One Piece (TV Original 2) – 01/07

One Piece (Thriller Bark) – 01/07

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba (Mugen Train Arc) – 21/07

Baki Hanma (2ª Temporada) – 26/07

BASTARD!! (2ª Temporada) – 31/07

