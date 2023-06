3 FÓRMULAS simples para esconder a idade e escurecer os cabelos em casa

Escurecer naturalmente os cabelos grisalhos pode ser um desafio, mas estamos aqui para ajudar. Se você está em busca de métodos naturais e não quer recorrer a produtos químicos agressivos, temos alguns conselhos valiosos. Neste artigo, compartilharemos 3 fórmulas de cuidados capilares com base em ingredientes naturais, que o ajudarão a escurecer seus fios grisalhos e realçar sua beleza de maneira saudável.

Saiba como escurecer seus fios em casa com produtos naturais. (Foto:divulgação)

3 dicas caseiras para cobrir os fios brancos

Chá e alecrim para escurecer cabelos grisalhos

Usar chá e alecrim é uma das opções naturais mais eficazes caso queira escurecer cabelos grisalhos. Para isso, é preciso preparar uma infusão de chá preto ou chá de saliva, deixar esfriar e usar como enxague depois da lavagem. O chá preto é bom ser utilizado pois ele contém taninos que podem ajudar a tingir temporariamente os cabeços, dando assim o tom mais escuro desejado.

Já o alecrim é usado por conta das suas propriedade de escurecimento dos cabelos grisalhos, além da promoção do crescimento capilar. Nesse caso, você pode preparar uma infusão de alecrim e usar essa infusão como enxágue em seu cabelo. Ou então adicionar algumas gotas de óleo essencial de alecrim no seu shampoo ou condicionador.

Suco de limão e óleos naturais

Uma terceira opção para escurecer seu cabelo seria suco de limão misturado com óleo de coco ou azeite. Essa combinação pode atuar como um corante natural. Uma vez a mistura feita, aplique ela nos cabelos e deixe trabalhando por pelo menos uma hora antes de lavar. Isso pode resolver o problema.

Pó de henna

Por fim, uma das melhores práticas de cuidados capilares é experimentar hena, que seria um pó vegetal usado há séculos para tingir os cabelos. A hena é conhecida por proporcionar tons avermelhados e acobreados. Sendo assim, o uso de pó de hena é considerado ideal em casos de quem esteja querendo escurecer os cabelos grisalhos, e ao mesmo tempo manter o cabelo com tons naturais.

Se atente a isso!

Mas lembre-se que, ao optar por métodos naturais para escurecer cabelos grisalhos, é importante ter em mente que os resultados visíveis podem demandar tempo e paciência. É fundamental ser consistente na aplicação, ajustando as proporções e o tempo de exposição de acordo com suas necessidades. Antes de aplicar qualquer produto em todo o cabelo, faça um teste de mecha para garantir o resultado desejado.

Apesar do que muitos podem imaginar, escurecer os cabelos grisalhos de forma natural é uma opção saudável e gentil para seus fios. Experimente os ingredientes naturais mencionados e descubra a melhor alternativa que se adeque às suas necessidades e preferências. Dê sempre preferência a produtos naturais, pois dependendo do que você use em seu couro cabeludo, o resultado pode não ser favorável. Podendo, inclusive, resultar em um dano permanente e, no pior dos casos, até mesmo na perda de cabelos. Sendo assim, todo o cuidado é pouco.

Fora isso, é sempre bom avisar que, antes de utilizar qualquer tratamento para remover cabelos grisalhos e escurecer os fios, faça um teste de alergia para descartar possíveis reações adversas. Sempre consulte um cabeleireiro e um dermatologista para orientações adequadas.

