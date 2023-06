Receita de água de rosas caseira pronta em 20 minutos

A estética é algo que está se tornando essencial no dia a dia e quem tem ganhado grande repercussão nos dias atuais, por essa popularidade, alguns produtos ficaram caros e nem todos conseguem comprar, por isso algumas pessoas preferem fazer em casa.

O preparo caseiro de produtos de estética está se tornando muito comum, pois é feito com produtos naturais e não tem substâncias prejudiciais a saúde, que já é um ponto positivo porque oferece também a oportunidade de personalizar os produtos de acordo com suas necessidades específicas.

Se você é uma das pessoas que amam fazer esse tipo de receitas em casa, esse texto é especialmente para aprender a fazer água de rosas para a pele e o cabelo. O que chamou atenção é que essa receita fica pronta em 20 minutos, veja como fazer.

O que é água de rosas?

A água de rosas é conhecida já por algumas mulheres, ela é usada essencialmente em uma infusão de pétalas de rosa em água, que são usadas há séculos quando se trata de tratamento de beleza. Ela se tornou bastante popular devido suas propriedades suavizantes, hidratantes e também anti-inflamatórias, o melhor de tudo é que esse produto pode ser usado em qualquer tipo de pele.

O aroma suave também chama atenção desse produto ao qual promove uma sensação de bem-estar e que pode ser usada de várias maneiras:

Hidratar o corpo

Hidratar o cabelo

Fixar maquiagem

Tonificar a pele

Receita de água de rosas que fica pronta em 20 minutos

Ao contrário do que muitos imaginam, fazer a receita de água de rosas é uma tarefa simples e rápida que vai gastar apenas 20 minutos do seu tempo para ter um produto eficiente de beleza natural e cheio de benefícios, veja as orientações de como fazer:

Você vai precisar de:

1 xícara de pétalas de rosas frescas (orgânicas)

2 xícaras de água destilada

Com apenas esses dois ingredientes você consegue fazer esse produto maravilhoso. O primeiro é começar limpando pétalas ou pétalas, deixa cair a água suavemente para remover os resíduos ou a sujeira. Feito isso, coloque as pétalas de rosa dentro de uma panela e acrescente a água destilada.

O próximo passo é levar a panela ao fogo e deixar que a mistura comece a ferver, assim que começar baixa o fogo. É necessário deixar as pétalas ferverem até perder a cor, esse processo demora 20 minutos.

Assim que perder a cor, desligue o fogo e deixa essa mistura esfriar, depois coe e deixe em um frasco limpo apenas com a água.

Como usar esse produto?

A água de rosas pode ser aplicada no rosto com algodão, pode borrifar no cabelo, hidratar para dar brilho, pode passar no corpo, ou seja, pode ser usado de várias maneiras.

