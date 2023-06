O Bolsa Família está disponibilizando aos beneficiários que haviam sido bloqueados a possibilidade de sacar os pagamentos anteriores, isto é, o saque retroativo do Bolsa Família. Milhões de famílias unipessoais tiveram suas contas suspensas — sem contar as demais famílias que não estavam dentro dos critérios estipulados. Entretanto, aos beneficiários que regressaram ao programa, é possível solicitar o pagamento dos retroativos do Bolsa Família.

Retroativo do Bolsa Família está disponível para quem tem direito | Imagem: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Como funciona esta liberação?

Milhões de beneficiários acabaram sem receber os últimos pagamentos em razão das suspensões do Bolsa Família. Até então, muitos acreditaram que os repasses retornariam para os cofres públicos. Entretanto, será possível realizar o saque dos repasses perdidos.

Visto que a maioria das pessoas ficaram sem receber por cerca de 2-3 meses. Ainda não foi estipulado a quantidade de retroativos que será possível sacar. Entretanto, pelo que tudo indica no mínimo 1.

Lembrando que apenas as famílias que fizeram as devidas correções no tempo estipulado poderão obter a chance de receber os pagamentos retroativos. Haja vista que as famílias tiveram cerca de 90 dias para regularizar o cadastro no CRAS local, a fim de ter o benefício de volta.

Portanto, esta liberação funciona da seguinte maneira: analisando os valores retroativos não pagos pela suspensão, e depositando na conta bancária dos beneficiários.

Como sacar os pagamentos retroativos?

O pagamento retroativo não é de maneira automática, e para sacar os repasses é necessário estar com o cadastro desbloqueado — após o período de bloqueio, análise e liberação.

Feito isso, é possível solicitar o pagamento retroativo dos pagamentos referentes aos meses anteriores. Entretanto, é importante estar atento as datas em questão.

Visto que para ter direito é necessário que as famílias tenham entrado em contato com o CRAS local para atualizar o cadastro nos dias 15 de abril e 19 de maio. Caso não esteja dentro deste prazo, não é possível sacar os pagamentos retroativos.

Para sacar os pagamentos retroativos o beneficiário deverá verificar se possui ou não direito — com base nas datas estipuladas. Caso tenha direito, é necessário ir até uma agência da Caixa Econômica Federal com os documentos de identificação do titular da conta e o cartão do Bolsa Família.

Ao chegar na agência deverá ir até o setor de benefícios sociais e pedir o saque dos pagamentos retroativos. O agente irá averiguar no sistema, caso haja disponível — realizará o repasse. Em caso de dúvidas o beneficiário poderá entrar em contato com a Central do Bolsa Família pelo número 111.

Este valor pago dos atrasados do Bolsa Família não tem nada a ver com os pagamentos deste mês de junho. Caso o beneficiário tenha direito aos retroativos, continuará recebendo o pagamento deste mês, do próximo, etc.