Misturar estes 3 produtos de limpeza pode danificar sua SAÚDE

A hora de fazer uma faxina em casa não raramente costuma dar certo trabalho, considerando que é preciso tirar a poeira de todos os móveis, lidar com a gordura do fogão e tentar tirar manchas do sofá, por exemplo. E, nessas horas, o uso de produtos de limpeza se torna indispensável.

Afinal, somente um pano umedecido com água jamais será capaz de oferecer bons resultados, no que diz respeito às tarefas de uma faxina. É até mesmo por conta disso que é comum pensar em misturar alguns desses produtos, para ver se o resultado da mistura seria potente o suficiente.

O que muitas pessoas ignoram, porém, é o quanto isso pode ser perigoso para a saúde.

Os produtos de limpeza podem ser heróis e vilões em uma mesma faxina | Imagem: Kelly Sikkema / unsplash.com

A mistura de produtos de limpeza pode ser muito prejudicial

Misturar produtos de limpeza definitivamente não é recomendável, ainda mais se for levado em conta o fato de que essa atitude pode gerar muito riscos à saúde, o que inclui até mesmo alguns danos que são irreversíveis.

Estes riscos incluem, por exemplo, intoxicações graves, queimaduras no sistema respiratório e perda de consciência.

Portanto, antes de sequer pensar em improvisar no que diz respeito a estes produtos químicos usados para limpar a casa, é imprescindível se lembrar de que algumas combinações geram reações químicas muito tóxicas, conforme será possível notar no próximo tópico.

As misturas de produtos de limpeza que jamais devem ser feitas

Existem muitas misturinhas que devem ser evitadas na hora da faxina, por mais tentadoras que elas sejam.

Mas existem 3, especificamente, que são potencialmente perigosas e jamais devem ser feitas.

São elas:

1. A mistura de vinagre com água sanitária

Esta mistura tão simples produz o chamado gás cloro, que tem um forte potencial para queimaduras e, ainda, pode gerar danos irreversíveis para o pulmão, se for muito inalado.

Lavar ambientes pequenos e mais fechados com ela, a exemplo dos banheiros, é um verdadeiro risco à saúde.

2. A mistura de água sanitária com álcool em gel

A mistura destes produtos de limpeza, especificamente, resulta em simplesmente 3 agentes químicos extremamente tóxicos.

O primeiro deles é a cloroacetona, que é usada para a produção do gás lacrimogêneo. O segundo é o clorofórmio, muito retratado nos filmes como um produto usado para dopar pessoas.

E o terceiro, por fim, é o ácido clorídrico, que é uma substância muito tóxica e corrosiva.

Ficar muito tempo perto de qualquer um deles definitivamente é perigoso.

3. A mistura de desinfetante e cândida

Esta mistura, especificamente, resulta na cloramina.

Trata-se de um gás que, quando inalado, possui grande potencial de causar inúmeros problemas de saúde, a exemplo da irritação, das intoxicações graves e das queimaduras no sistema respiratório.

É importante fazer consultas sobre os produtos de limpeza

Antes de simplesmente sair misturando produtos de limpeza, qualquer pessoa deve buscar saber quais deles de fato podem ser misturados a outros, e isso pode ser feito pelo endereço web www.podemisturar.com.

Porém, independentemente de a mistura ser liberada ou não, é sempre importante se precaver e se proteger na hora da faxina. O uso de máscaras e luvas, por exemplo, ajuda a evitar qualquer prejuízo para a saúde.

