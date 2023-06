Aviso: PRAZO para pedir R$ 6.000 na Caixa está acabando

Prazo de solicitação na Caixa – Em resposta à devastação causada pelas intensas chuvas que afetaram o país nos últimos dias, a Caixa Econômica Federal anunciou a disponibilidade do saque emergencial do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS). Os trabalhadores que tiveram suas vidas afetadas por esses desastres naturais têm agora a oportunidade de aliviar parte do impacto financeiro por meio dessa iniciativa. Continue lendo para entender melhor sobre essa medida e descobrir como você, caso esteja entre os afetados, pode fazer a solicitação do saque.

O prazo para solicitar o saque por calamidade na Caixa está acabando. Não deixe de aproveitar essa oportunidade! Crédito: @jeanedeoliveirafotografia / pronatec.pro.br

Faça seu pedido dentro do prazo junto à Caixa

Como resposta à calamidade pública causada pelas enchentes em diversas regiões do país, a Caixa Econômica Federal lançou uma iniciativa que permite aos trabalhadores afetados solicitar um saque emergencial do FGTS através do aplicativo oficial do FGTS, disponível para dispositivos Android e iOS. Os residentes da cidade de Brasiléia, no Acre, têm até o dia 27 para solicitar o saque, enquanto os residentes de Balneário Barra do Sul, em Santa Catarina, têm até o dia 17 de agosto para apresentar sua solicitação.

Existem, entretanto, algumas condições que precisam ser cumpridas para a realização do saque emergencial. Em primeiro lugar, o trabalhador deve possuir um saldo em sua conta do FGTS. Além disso, ele não deve ter feito nenhuma retirada por motivos semelhantes nos últimos 12 meses. O valor máximo que pode ser sacado sob essa iniciativa é de R$ 6,2 mil.

O processo para solicitar o saque é bastante simples. Não é necessário ir a uma agência da Caixa para fazer o pedido. Basta acessar o aplicativo FGTS, selecionar a opção “Meus Saques” e, em seguida, escolher a categoria “Calamidade Pública” na seção “Outras situações de saque”. Após a solicitação ser efetuada, o trabalhador pode escolher como receber o valor solicitado, seja em uma conta da Caixa, na poupança digital do Caixa Tem ou até mesmo em outra instituição financeira, sem custos adicionais.

É importante lembrar que essa iniciativa não se limita apenas a Brasiléia e Balneário Barra do Sul. A Caixa já liberou o saque por calamidade em outros 15 municípios brasileiros que também foram afetados por enchentes e ciclones extratropicais. Esses municípios estão espalhados por vários estados, incluindo Acre, Pará, Minas Gerais, Pernambuco, São Paulo, Rio de Janeiro, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. A lista completa dos municípios atendidos pode ser consultada no site oficial da Caixa.

O FGTS disponibiliza vários tipos de saques que podem ser acessados em diferentes situações. Além do saque por calamidade, existem outras opções como o saque-rescisão, que permite a retirada integral do saldo da conta do FGTS, incluindo a multa, quando o trabalhador é demitido sem justa causa. Há também o saque-aniversário, que permite ao trabalhador receber uma parcela do seu FGTS anualmente, no mês de seu aniversário. Além disso, em casos de doenças graves, o trabalhador pode solicitar o saque do saldo total do FGTS.

Como solicitar o saque do FGTS

Para solicitar o saque do FGTS por doenças graves, o titular da conta vinculada deve apresentar um relatório médico que comprove a doença grave, que pode ser neoplasia maligna, HIV ou outras enfermidades listadas na lei que rege o FGTS. O relatório médico deve ser emitido por um profissional médico que atenda ao trabalhador ou ao seu dependente, caso esteja acometido pela doença. O saque do FGTS por doenças graves é permitido quando o trabalhador ou seu dependente estiverem acometidos pelas enfermidades listadas na lei.

Portanto, em tempos de calamidade, a disponibilidade do saque emergencial do FGTS se mostra como uma solução financeira crucial para muitos trabalhadores afetados. Ciente da situação, a Caixa se mostra comprometida em auxiliar todos aqueles que precisam de suporte financeiro durante esses tempos difíceis. Para mais informações, visite o site oficial da Caixa e fique por dentro de todas as atualizações.

