Para que serve o CORAÇÃO PRETO do WhatsApp; use-o direito

Emoji de coração no WhatsApp – Com o avanço tecnológico, as formas de nos comunicarmos evoluíram e os emojis se tornaram uma linguagem universal no ambiente digital. No entanto, muitas vezes, esses símbolos pictográficos são utilizados sem que se conheça plenamente o seu significado. No WhatsApp, um dos aplicativos de mensagens instantâneas mais utilizados do mundo, o coração negro é um emoji amplamente empregado, mas você realmente sabe o que ele simboliza? Vamos desvendar o significado e a forma adequada de usar esse ícone peculiar.

O emoji de coração negro no WhatsApp pode expressar luto, tristeza ou até mesmo humor negro em suas conversas. | Imagem: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Use o coração negro da forma correta no WhatsApp

O WhatsApp disponibiliza uma vasta gama de emojis para os seus usuários, e com frequência, utilizamos esses ícones para expressar emoções, pensamentos e até para representar objetos ou situações. No entanto, cada emoji carrega consigo uma conotação específica, muitas vezes desconhecida pela maioria dos usuários. Entre esses símbolos, o coração negro se destaca como um dos mais utilizados, mas também dos mais mal interpretados.

Normalmente, o coração negro é utilizado para demonstrar o término de um relacionamento, um estado de humor negativo ou mesmo uma forma de humor sarcástico. Contudo, de acordo com a Emojipedia, referência quando o assunto é a interpretação de emojis, esse ícone tem uma conotação que se relaciona diretamente com a escuridão.

A Emojipedia explica que o coração negro é um símbolo de luto, utilizado para expressar a perda de um ente querido ou um amor que se esvaiu. O emoji sugere que o usuário está atravessando um período sombrio e melancólico. Além disso, o coração negro pode ser interpretado como um indicativo de morbidez, tristeza e até humor negro. A despeito da cor e das conotações sombrias, o coração ainda é o símbolo universal do amor e do afeto, e, nesse sentido, o coração negro também pode representar um amor mais intenso e passional, ainda que tingido pela tristeza.

Uso de emojis e figurinhas

Essas informações permitem que os usuários do WhatsApp empreguem o coração negro de forma mais precisa e consciente em suas conversas. Os emojis, apesar de serem símbolos simples, carregam consigo um grande peso semântico e podem enriquecer a comunicação no ambiente digital. Eles servem para ampliar a expressividade das mensagens, adicionando um nível extra de significação, especialmente em um meio onde a linguagem corporal e o tom de voz estão ausentes.

O coração negro, embora seja um dos emojis mais populares, tem seu significado muitas vezes desconhecido ou distorcido pelos usuários. Compreender sua verdadeira conotação possibilita que ele seja empregado de forma mais eficaz e adequada, evitando mal-entendidos e potencializando a expressividade das mensagens. Em uma era digital cada vez mais pautada pela interação por meio de imagens e símbolos, compreender o significado dos emojis é uma competência comunicativa essencial.

