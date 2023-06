Novo Bolsa Família: o que acontece com o cartão antigo? Descubra

O programa social Bolsa Família foi criado pelo Partido dos Trabalhadores (PT), e já possui inúmeros detalhes em sua história. Durante a gestão de Jair Messias Bolsonaro, por exemplo, ele foi substituído pelo programa Auxílio Brasil.

Já na última campanha eleitoral de Luiz Inácio Lula da Silva sua volta foi declarada, inclusive com alterações consideráveis.

Com isso, não são poucas as dúvidas que vêm surgindo entre os beneficiários, inclusive no que diz respeito ao cartão que deve ser utilizado para o saque do dinheiro depositado pelo governo.

Todos os detalhes sobre este assunto podem ser conferidos no decorrer da leitura dos tópicos a seguir.

O novo Bolsa Família veio acompanhado de um novo cartão | Imagem: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

O Bolsa Família já voltou para a realidade dos beneficiários brasileiros

A transição recente entre o Auxílio Brasil e o Bolsa Família tem gerado inúmeras dúvidas entre todos os brasileiros beneficiários, a respeito das mudanças que dizem respeito ao cartão usado para ter acesso ao dinheiro.

Inclusive, depois de ser anunciado o retorno desse benefício, muitas alterações foram implementadas, o que inclui até mesmo a disponibilização de outro cartão, com a marca atual do programa.

Uma vez tendo sido reintegrado o programa social Bolsa Família, o Governo Federal passou a promover aprimoramentos e mudanças em toda a estrutura do mesmo, sempre buscando ampliar sua efetividade e seu alcance.

E uma dessas significativas mudanças é justamente a substituição de um cartão que não tem mais funcionalidade, por um de outro modelo, completamente novo.

Sobre o novo cartão do novo programa Bolsa Família

O novo cartão já está sendo distribuído a todas as pessoas que são beneficiárias do Bolsa Família, de forma a abranger não só as famílias que já tinham conta digital, mas também aquelas que estavam dentro do programa, porém com a versão antiga do programa (versão esta que está sem funcionalidade).

E esta distribuição está considerando os endereços cadastrados, de modo que a entrega possa ser na casa de cada pessoa.

Quem já tinha a conta digital continuará a usar esse formato normalmente, enquanto quem estava no Bolsa Família com cartão inativo receberá a nova versão, com novas funcionalidades.

Assim sendo, é imprescindível que as pessoas que recebem os repasses prestem atenção a cada comunicado feito oficialmente pelo Governo Federal, e também não ignorem as informações que forem divulgadas pela Caixa Econômica Federal e pelos próprios canais do programa social.

Assim, poderão ter suas dúvidas sanadas.

Os repasses do Bolsa Família durante o mês de junho

De modo geral, o calendário de pagamentos deste importante programa social sempre se baseia nos últimos dias de cada mês.

E, no que diz respeito especificamente a junho, este foi o calendário divulgado pelo governo:

NIS de fim 1: pagamento para o dia 19 de junho;

NIS de fim 2: pagamento para o dia 20 de junho;

NIS de fim 3: pagamento para o dia 21 de junho;

NIS de fim 4: pagamento para o dia 22 de junho;

NIS de fim 5: pagamento para o dia 23 de junho;

NIS de fim 6: pagamento para o dia 26 de junho;

NIS de fim 7: pagamento para o dia 27 de junho;

NIS de fim 8: pagamento para o dia 28 de junho;

NIS de fim 9: pagamento para o dia 29 de junho;

NIS de fim 0: pagamento para o dia 30 de junho.

