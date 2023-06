Através do Bolsa Família milhões de cidadãos têm acesso ao básico todos os meses para viverem de maneira digna. Com o aumento do valor das parcelas é possível receber até R$ 1 mil. Entretanto, a partir deste mês de junho algumas famílias irão receber o benefício pela metade em razão de alguns cortes referentes as políticas do programa. Saiba como funciona e quais serão as famílias afetadas.

Confirmado! Veja quem receberá apenas METADE do Bolsa Família | Imagem: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Qual o valor do Bolsa Família?

O Bolsa Família paga todos os meses o valor mínimo de R$ 600 para os seus beneficiários. Por mais que haja outros adicionais, o valor fixo estipulado é de R$ 600. Algo em torno de meio salário mínimo. Entretanto, com os adicionais inclusos o valor pode aumentar para até R$ 1 mil.

Há cerca de três meses as famílias que possuem crianças entre zero e seis anos, passaram a ter direito ao adicional de R$ 150 per capita. Ou seja, cada criança a mais é dado um valor adicional.

O total é de até R$ 300. Já sendo uma ajuda para muitas famílias. Além disso, neste mês de junho passou a ser contabilizado o adicional de R$ 50 para as famílias que têm membros com idade entre sete e dezoito anos.

Caso no grupo familiar esteja presentes alguma gestante ou lactante, também há de receber o aumento de R$ 50. E por fim: algumas famílias também têm direito ao Vale-Gás, que a cada dois meses dá R$ 100 para auxiliar na compra do gás de cozinha.

A família que cumpre todos estes requisitos, acaba tendo o direito de receber mensalmente algo em torno de R$ 1 mil. A partir deste mês de junho, algumas famílias terão o valor cortado pela metade. Entenda quais e o porquê.

Estas famílias irão receber apenas 50% do Bolsa Família

Portanto, as famílias que tiverem membros de carteira assinada — hão de receber o benefício pela metade. Trata-se de um programa de proteção do Bolsa Família. Cujo incentiva que os beneficiários do programa busquem outras fontes de renda e não se acomodem apenas com o valor.

Desse modo, as famílias que a partir deste mês de junho conseguirem um emprego formal, poderão sinalizar isso no CRAS local. E mesmo assim não terão o benefício suspenso, medo que muitos têm. Haja vista que seria necessário retornar para o início da fila.

Para evitar isso, o Governo Federal propôs que as famílias que conseguissem um emprego recebessem apenas 50% do valor do benefício durante 02 anos. Portanto, estas famílias poderão ficar por 02 anos recebendo os R$ 300 do Governo Federal.

Garantindo muito mais estabilidade e possibilidade de conseguir novas fontes de renda. E se por ventura nesse período o membro familiar perder o emprego, é possível sinalizar novamente no CRAS local e retomar o valor integral de R$ 600.

Estas famílias estão aptas a receberem o valor até o período estipulado. Ou seja, apenas essas famílias irão receber a metade do benefício. Lembrando que só se diz em conta do valor do mesmo, os demais adicionais e Vale-Gás serão pagos integralmente.