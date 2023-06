Como ele fez para ficar quase 2 ANOS hospedado em hotel 5 estrelas sem pagar?

Quase 24 meses sem pagar pela estadia em hotel – Uma estadia que inicialmente seria de uma única noite transformou-se em uma residência quase permanente de quase dois anos em um luxuoso hotel de Nova Délhi, na Índia, sem qualquer pagamento. Essa história, que deixou as autoridades indianas e a administração do hotel atônitas, envolve Ankush Dutta, um homem de 32 anos que conseguiu desfrutar de inúmeras comodidades no estabelecimento, acumulando uma conta de R$ 337 mil.

O homem indiano conseguiu desfrutar dos luxos do hotel por quase dois anos sem pagar a conta, deixando a administração perplexa. Foto: divulgação

Hóspede ficou mais de um ano sem pagar hotel

O incidente ocorreu na capital da Índia, onde Ankush Dutta, originalmente, havia se comprometido a ficar apenas por uma noite. Entretanto, contrariando todas as expectativas, Dutta conseguiu prolongar a sua estadia no prestigioso hotel para além do inicialmente planejado, transformando o que seria uma estadia breve em um período de 603 dias de usufruto de uma série de privilégios e amenidades luxuosas.

Nesse período, Ankush teve acesso irrestrito a todas as instalações do hotel, deleitando-se com refeições gourmet, serviço de quarto e outros luxos oferecidos pelo hotel sem se preocupar com as despesas inerentes a tais serviços. Toda essa extravagância culminou em uma dívida assombrosa de R$ 337 mil, deixando a administração do hotel perplexa e levando a consequências legais.

Percebendo a gravidade da situação e a magnitude da dívida, a administração do hotel tomou medidas legais, registrou uma queixa criminal contra o ex-hóspede e acionou a polícia para investigar o caso. No entanto, a trama se complica ainda mais com alegações de envolvimento de alguns funcionários do hotel no esquema que permitiu a Dutta enganar a administração do hotel por tanto tempo.

Funcionários podem estar envolvidos

As alegações apontam para um envolvimento profundo de alguns funcionários do hotel no esquema. Um dos suspeitos é o chefe da recepção, Prem Prakash, que é acusado de conspiração criminosa, falsificação e fraude. Prakash, como chefe da recepção, teria alterado e falsificado os registros da conta de Dutta, ajudando a ocultar as dívidas e evitando a detecção da situação.

Segundo relatos, uma das táticas empregadas para enganar a administração do hotel foi a transferência frequente de Ankush Dutta para diferentes quartos dentro do hotel. Essa ação reduziu sua estadia nos registros, apresentando um valor significativamente menor do que o devido. Além disso, suspeita-se que Prakash tenha usado suas credenciais para manipular os registros e desviar os pagamentos em dinheiro que Dutta supostamente teria feito.

O caso, que está sob investigação das autoridades, ilustra a necessidade de procedimentos rigorosos de controle e vigilância em hotéis e estabelecimentos semelhantes para evitar ocorrências desse tipo. Este incidente alarmante destaca a importância de revisar e atualizar os sistemas de controle financeiro e de hospedagem, servindo como um alerta a outros hotéis para o potencial de tais fraudes e a necessidade de protegerem-se contra elas.

Enquanto as investigações prosseguem, o setor hoteleiro e as autoridades em geral esperam aprender com esse incidente inusitado e implementar medidas mais eficazes para prevenir a repetição de tais casos no futuro.

