WhatsApp deve acabar com a ANSIEDADE de muitos usuários; veja a nova função

O WhatsApp é o aplicativo mensageiro mais utilizado no Brasil, e ganhou popularidade devido as atualizações de suas funções ao longo do tempo, e uma das mais recentes que vamos informar hoje é uma das mais aguardadas pelos usuários, além disso, é uma novidade que pretende revolucionar o app e a comunicação através dela.

Para as pessoas que usam o WhatsApp de maneira profissional essa novidade pode facilitar a vida deles, pois vai permitir alterar um dos processos relacionado ao envio de mensagens. Confira no texto abaixo qual a mudança.

Ferramenta revolucionária do WhatsApp

São milhares de pessoas que estavam esperando essa ferramenta no WhatsApp e agora já podemos acessar, é o recurso de agendar mensagens para serem enviadas, e o melhor de tudo é que pode agendar para datas futuras. Uma das principais vantagens dessa função é também a economia de tempo, pois permite que as mensagens sejam programadas com antecedência.

Ou seja, a pessoa não precisa mais parar seu tempo para enviar uma mensagem.

Passo a passo de como usar essa ferramenta

Vale ressaltar que essa novidade está disponível somente para iOS (iPhone), somente esse público consegue agendar mensagens para serem enviadas no WhatsApp. A novidade ainda vai ser lançada para o Android, mas não tem uma data oficial até o momento.

Se você tem iPhone e quer descobrir como usar essa ferramenta, siga esses passos:

Abra o aplicativo “Atalhos” no seu iPhone.

Pressione o botão chamado “Criar automação pessoal”.

Clique na seção “Hora do dia”.

Escolha o horário que deseja que a mensagem seja enviada e clique em “Avançar”.

Clique em “Adicionar ação” e selecione WhatsApp.

No WhatsApp, selecione a opção “Enviar mensagens” na seção “Mensagens”.

Digite o texto da mensagem que deseja enviar.

Selecione o destinatário ou destinatários da mensagem e clique em “Avançar”.

Clique no botão “Solicitar confirmação” para desativar esta opção se não desejar receber uma confirmação

antes de enviar a mensagem agendada.

Por fim, toque em “Ok” para salvar a mensagem programada.

Prontinho, você acabou de programar para a sua mensagem ser enviada na data escolhida. É uma ferramenta que realmente vai ser diferente para os usuários, além de economizar o tempo da pessoa e também evitar de esquecer mensagens importantes.

Acompanhe o nosso site que assim que lançar essa função para Android vamos trazer o passo a passo de como usar essa função tão desejada por todos.

