Tratamento caseiro para dar brilho e fortalecer os cabelos HOJE; aprenda

Muitas pessoas estão sempre em busca de dicas para fortalecer os cabelos e deixá-los muito mais saudáveis e bonitos do que são atualmente. Inclusive, há quem não se importe em gastar muito dinheiro nesse processo.

A indústria de cosméticos, por sinal, faz imenso sucesso vendendo produtos que prometem atender a esse tipo de necessidade. E eles de fato possuem suas vantagens: porém, vale a pena saber que também existem alternativas extremamente mais baratas e 100% naturais.

E é sobre isso que trata o artigo a seguir.

Fortalecer os cabelos com produtos naturais é extremamente benéfico | Imagem: Element5 Digital / unsplash.com

Aloe vera e ovo: a dupla que promete fortalecer os cabelos e dar brilho a eles

Quem procura uma opção eficaz e que seja completamente natural para fortalecer os cabelos e dar brilho a eles pode encontrar no tratamento com ovo e aloe vera uma excelente solução: tratamento este que é muito simples de preparar e utilizar.

E quem tem dúvidas sobre estes ingredientes serem de fato um dos melhores que existem para um tratamento capilar pode ficar tranquilo: o próprio aloe vera, que é conhecido também como babosa, há décadas tem sido usado nesse tipo de contexto, por conta de todas as suas propriedades nutritivas e hidratantes.

Além disso, quando estas propriedades são combinadas às proteínas do ovo, cria-se uma mistura capaz de deixar o cabelo revitalizado e radiante.

E, no próximo tópico, é possível aprender como, exatamente, unir esses dois ingredientes.

Como fazer o tratamento para fortalecer os cabelos e deixá-los brilhosos

O tratamento em si é muito simples de ser preparado e usado, bastando seguir os passos abaixo:

Passo 1: fazer um gel com a aloe vera

É preciso selecionar uma folha fresca desta planta, e extrair o gel transparente que se encontra em seu interior, evitando o resíduo amarelo, que pode deixar a pele irritada.

Este gel é repleto de vitaminas, enzimas e minerais, que irão fortalecer os cabelos e nutri-los da raiz às pontas.

Passo 2: fazer uma mistura com o ovo

O segundo passo é colocar o gel de aloe vera dentro de uma tigela e misturá-la com apenas um ovo: basta simplesmente mexer tudo muito bem, até conseguir uma consistência bastante homogênea.

O ovo, por sua vez, fornece lipídios e proteínas que deixarão os fios macios e fortes.

Passo 3: fazer a aplicação da mistura

A mistura de aloe vera com ovo deve ser aplicada nos cabelos limpos e úmidos, sempre da raíz até as pontas, e sempre acompanhada de uma suave massagem no couro cabeludo, de modo que a circulação sanguínea seja estimulada.

Todo o cabelo deve ser coberto por essa mistura, deverá ficar agindo entre 20 e 30 minutos.

Passo 4: retirar a mistura dos fios

Terminado o tempo de ação acima citado, deve-se enxaguar o cabelo na água morna, para que a mistura saia dos fios.

Depois, deve-se aplicar o shampoo e o condicionar de preferência, normalmente.

Passo 5: fazer a manutenção do tratamento

Para realmente fortalecer os cabelos e obter resultados ainda mais satisfatórios, a dica é seguir este passo a passo semanalmente. Assim, os fios ganharão condicionamento e força com o passar do tempo.

E, claro: todo resultado é mais potencializado quando se adota uma dieta balanceada, e quando se bebe a quantidade ideal de água todos os dias.

