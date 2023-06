TRISTE NOTÍCIA: novos pagamentos do INSS não incluirão estes beneficiários

Novos pagamentos do INSS – O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) está preparando o terreno para retomar o pagamento da segunda parcela do 13º salário para seus aposentados e pensionistas. Entretanto, um anúncio recente causou inquietação entre um grupo específico de beneficiários: aqueles que recebem o Benefício de Prestação Continuada (BPC) e a Renda Mensal Vitalícia (RMV) foram excluídos dessa nova rodada de pagamentos, suscitando debates e preocupações.

O INSS anunciou o calendário de pagamentos da segunda parcela do 13º salário para aposentados e pensionistas, porém os beneficiários do BPC e RMV não serão contemplados. | Imagem: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Quem ficará de fora dos novos pagamentos do INSS?

Dentro da estrutura de benefícios do INSS, o 13º salário destina-se àqueles que recebem aposentadoria, pensão ou qualquer outro tipo de benefício previdenciário. No entanto, nem todos os beneficiários do INSS estão contemplados por este recurso adicional. É o caso dos beneficiários do BPC e do RMV, que não estão incluídos nesta distribuição de recursos, fato que causou desconforto entre esses grupos.

Veja também: Comunicado GERAL! 14º do INSS tem novidades para 2023

O BPC é um benefício de assistência social sujeito a regras específicas. Para a concessão deste recurso, um dos principais requisitos é a renda familiar mensal per capita. O cidadão que deseja solicitar ou que já é beneficiário do BPC deve ter uma renda familiar per capita mensal de no máximo R$ 330, além de outros critérios socioeconômicos.

O registro no Cadastro Único (CadÚnico) do Governo Federal é um outro critério crucial para o acesso ao BPC. O CadÚnico é uma ferramenta fundamental para identificar famílias de baixa renda no Brasil e viabilizar o acesso a diversos programas de assistência social.

Verifique sua situação

A não inclusão dos beneficiários do BPC e RMV no pagamento do 13º salário do INSS tem causado revolta entre esses grupos, que esperavam contar com este valor adicional para ajudar a cobrir as despesas do final de ano. O entendimento de que não terão acesso a esta parcela extra do 13º salário é fundamental para que possam planejar suas finanças e buscar outras alternativas para suprir suas necessidades.

Apesar desta situação, é relevante salientar que o INSS oferece outros benefícios e programas de assistência social que podem ser úteis para os beneficiários do BPC e RMV. A intenção é assegurar que mesmo aqueles que não são elegíveis para o 13º salário possam ter acesso a outros tipos de assistência.

Para os beneficiários que desejam verificar se o BPC foi liberado, existem algumas opções. Uma delas é acessar a plataforma “Meu INSS”, disponível tanto como aplicativo para celular quanto via web no endereço https://meu.inss.gov.br/#/login. Além disso, os beneficiários também podem entrar em contato com a Central 135 do INSS.

Embora a exclusão do BPC e RMV do pagamento do 13º salário tenha provocado insatisfação, é essencial entender as especificidades de cada tipo de benefício. É fundamental que os beneficiários estejam cientes de todas as possibilidades de auxílio disponíveis e busquem a que melhor se adapta à sua situação. Afinal, a intenção primordial da seguridade social é garantir a proteção e assistência àqueles que contam com o serviço.

Veja também: Justiça diz que benefício do INSS pode ser penhorado por dívida