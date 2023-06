Última CHANCE! Rodada EXTRA do Pis/Pasep foi lançada

Não é de hoje que os brasileiros aguardam ansiosamente pelos pagamentos do PIS/Pasep que acontecem todos os anos. Sendo necessário apenas ter trabalhado no mínimo 30 dias no ano-base. No caso deste ano de 2023, o ano-base é o de 2021. Entretanto, esta rodada extra do PIS/Pasep não é sobre os pagamentos recorrentes que acontecem — e sim sobre os valores esquecidos do PIS/Pasep que estão acumulados nas contas do Governo — cujo as cotas migraram para o FGTS.

Estes trabalhadores podem receber pagamento extra do PIS/Pasep

Nesta última semana foi aprovado o repasse de mais de R$ 10 milhões aos trabalhadores que não sacaram o recursos de cotas. Cada trabalhador possui em média R$ 2 mil para receber. O prazo para sacar estes valores serão estendidos até o dia 8 de agosto.

Caso o trabalhador não saque neste período, o devido valor irá ser destinado ao Tesouro Nacional. Entretanto, o trabalhador ainda terá cinco anos para entrar com um requerimento e obter o dinheiro de volta.

Se o titular do pagamento tiver falecido, os herdeiros podem entrar com o requerimento através do sistema para resgatar os valores. O saque dessas cotas foram liberados em agosto de 2019, mas somente agora está sendo repassado aos brasileiros remanescentes.

Os brasileiros que trabalharam de carteira assinada em empresas privadas entre os anos de 1971 e 4 de outubro de 1988 — possuem direito ao saque extra. É necessário contatar a Caixa Econômica Federal e reaver a quantia.

Portanto, para sacar o PIS/Pasep esquecido é necessário consultar os valores esquecidos, diretamente pelo aplicativo FGTS. A fim de consultar os valores e liberar os repasses para uma conta-corrente.

Como sacar este valor esquecido do PIS/Pasep?

O trabalhador ou herdeiro preciso entrar no aplicativo FGTS a fim de consultar os valores. Dentro do aplicativo é preciso fazer login com a conta do titular da quantidade que será repassada. E então, ir na opção ‘Saques’ e posteriormente ‘Saques disponível’.

Visto que se o trabalhador tiver algum valor extra a ser retirado, irá aparecer na aba a mensagem “Você possui saque disponível”. A partir de então, basta clicar em ‘Solicitar o saque do PIS/Pasep’.

Feito isso, deverá ser preenchido a conta pessoal cujo o valor será destinado. Logo após isso, é necessário confirmar os dados e confirmar o saque para conta bancária.

Caso os saque sejam de até R$ 3 mil, os trabalhadores podem retirar o valor em qualquer Casa Lotérica. Caso ultrapasse esse valor, deverá ir na Caixa Econômica Federal com os documentos de identificação.

No caso de saques para herdeiros, o interessado deverá entrar no aplicativo FGTS em seu nome. Ir na opção ‘Meus Saques’ e escolher a aba de ‘Outras Situações de Saques’. E então, preencher os documentos necessário e aguardar a análise.