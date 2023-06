Valor da segunda parcela do 13º do INSS é desanimador; entenda

Já começou o pagamento da segunda parcela do 13º salário do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) e muitas pessoas já foram até ao banco para realizarem o saque. No entanto, alguns beneficiários do órgão perceberam que o valor não é igual ao da primeira parcela (que foi paga no dia 25 de maio e 7 de junho).

Seguindo o calendário oficial, os repasses da segunda metade de gratificação são entre os dias 16 de junho e dia 7 de julho, ou seja, as duas parcelas serão pagas no primeiro semestre do ano, serão antecipados novamente pelo Governo Federal, pois antes só acontecia no segundo semestre do ano.

Porém os beneficiários do órgão estão se perguntando: o porquê a segunda parcela é menor que a primeira?

Desconto na segunda parcela do 13º do INSS

Da mesma forma que acontece com os trabalhadores formais, acontece com o público que recebe o 13 salário do INSS, ou seja, a primeira parcela do abono é paga inteira, não tem nenhum desconto, já segunda parcela tem alguns descontos, que é descrito e permitido por lei.

Ou seja, nessa segunda parcela é descontado o imposto de renda da pessoa física, onde a alíquota pode variar entre 7,5% e 14%, conforme o valor do benefício mensal recebido pelo beneficiário. E assim, todos os segurados que não se enquadram nas regras da isenção do imposto precisam pagar.

Esse desconto é automático, e a segunda parcela vai vir com o valor reduzido.

Valores e data de pagamento do 13º do INSS

O 13º salário do INSS é uma gratificação anual que é paga para quem recebe aposentadoria, seja ela de qualquer tipo:

Pensão por morte

Auxílio por incapacidade temporária

Auxílio-acidente

Auxílio-reclusão da autarquia.

Já as pessoas que recebem o BPC (Benefício de Prestação Continuada) e Renda Mensal Vitalícia (RMV) não tem direito de receber. Neste ano, o valor mínimo que o segurado pode receber é de R$ 1.320, enquanto o valor máximo é de R$ 7.507,49.

Para quem recebe um salário-mínimo (segunda parcela do 13º do INSS)

Beneficiários que terminam em 1 – pagamento dia 26 de junho

Beneficiários que terminam em 2 – pagamento dia 27 de junho

Beneficiários que terminam em 3 – pagamento dia 28 de junho

Beneficiários que terminam em 4 – pagamento dia 29 de junho

Beneficiários que terminam em 5 – pagamento dia 30 de junho

Beneficiários que terminam em 6 – pagamento dia 03 de julho

Beneficiários que terminam em 7 – pagamento dia 04 de julho

Beneficiários que terminam em 8 – pagamento dia 05 de julho

Beneficiários que terminam em 9 – pagamento dia 06 de julho

Beneficiários que terminam em 0 – pagamento dia 07 de julho.

Para quem recebe acima de um salário-mínimo (segunda parcela do 13º do INSS)

Beneficiários que terminam em 1 e 6 – pagamento dia 03 de julho

Beneficiários que terminam em 2 e 7 – pagamento dia 04 de julho

Beneficiários que terminam em 3 e 8 – pagamento dia 05 de julho

Beneficiários que terminam em 4 e 9 – pagamento dia 06 de julho

Beneficiários que terminam em 5 e 0 – pagamento dia 07 de julho.

