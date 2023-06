Meta lança NOVO BOTÃO do Facebook e poucos conhecem

Novo botão do Facebook – Uma nova estratégia adotada pelo Facebook promete auxiliar os usuários a manterem um controle mais efetivo sobre o tempo dedicado às redes sociais. A empresa decidiu incluir um novo botão no aplicativo Messenger, um recurso que tem como objetivo encorajar os usuários, principalmente os mais jovens, a interromperem a utilização do aplicativo após determinado tempo de uso.

O Facebook está implementando um novo botão no Messenger para incentivar os usuários a controlarem o tempo que passam no aplicativo. Crédito: @jeanedeoliveirafotografia / pronatec.pro.br

Já ouviu falar neste botão do Facebook?

Seguindo a mesma proposta, a empresa, recentemente renomeada para Meta, também planeja implementar um recurso similar no Instagram. A ideia é que o aplicativo sugira que os usuários encerrem a navegação caso estejam passando muito tempo consumindo conteúdos no formato Reels, especialmente à noite.

Essa iniciativa surge em um contexto onde a Meta busca oferecer aos pais mais mecanismos para monitorar e manter o uso da internet pelos filhos em níveis saudáveis. Espera-se que o recurso contribua para reduzir os chamados “pergaminhos da desgraça”, termo utilizado para descrever o hábito de passar horas navegando pelas redes sociais.

Em comunicado, a Meta afirmou: “Queremos que os adolescentes se sintam bem com o tempo que passam em nossos aplicativos, e é por isso que criamos recursos como o ‘Take a Break'”. O recurso a que a empresa se refere permite aos usuários definir um tempo específico de utilização do Facebook durante o dia e, quando esse tempo é atingido, um alerta é disparado.

Com a implementação do novo botão no Messenger, um usuário adolescente receberá uma notificação após 20 minutos de uso do Facebook, sugerindo que faça uma pausa e estabeleça um limite diário de tempo para utilizar o aplicativo.

Embora 20 minutos possam parecer muito tempo para alguns, vale lembrar que, segundo os dados mais recentes do Statista, o tempo médio diário de tela entre adolescentes é de oito a nove horas, com uma parcela significativa desse tempo sendo à noite. A expectativa é que a nova ferramenta seja incorporada ao Messenger nas próximas semanas.

Modo silencioso e outros lançamentos

Em janeiro, a Meta introduziu o Modo Silencioso no Instagram no Reino Unido, uma funcionalidade que tem por finalidade ajudar os usuários a resistirem à tentação de verificar o telefone toda vez que recebem uma notificação. Quando o Modo Silencioso está ativado, o usuário não recebe nenhuma notificação e qualquer mensagem direta enviada a ele gera uma resposta automática. A previsão é de que esse recurso seja lançado em todo o mundo nas próximas semanas.

Além do novo botão no Messenger e da futura inclusão no Instagram, a Meta está preparando o lançamento de novas restrições para proteger os usuários de solicitações indesejadas de mensagens diretas no Instagram. A atualização limitará a possibilidade de enviar uma solicitação de mensagem direta para alguém que não segue o usuário, numa tentativa de impedir assédio e envio de imagens ou vídeos não solicitados.

Com as mudanças, as pessoas só poderão continuar a enviar mensagens diretas depois que o destinatário aceitar o pedido de bate-papo, e essas solicitações de mensagem direta serão restritas a texto. Isso significa que as imagens ou vídeos só poderão ser enviados para alguém que não segue o usuário depois que o destinatário aceitar a solicitação de bate-papo.

