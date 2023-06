Descubra se te BLOQUEARAM no WhatsApp: 5 sinais inegáveis

Com certeza você já deve ter passado pela experiência de entrar no WhatsApp e parecer que alguém te bloqueou, e ficamos tentando decifrar se isso realmente aconteceu e ficamos com vergonha de perguntar, porque dentro do aplicativo tem pessoas que gostam de priorizar a privacidade, mas nem sempre significa um bloqueio.

Então até descobrir se realmente alguém te bloqueou pode ser difícil, por isso trouxemos esse texto com algumas dicas para te ajudar a identificar, são 5 sinais que podem dizer se foi bloqueado ou não.

veja dicas de 5 sinais que podem mostrar que você foi bloqueado no WhatsApp. Imagem: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br

5 dias para descobrir se foi bloqueado no WhatsApp

1 dica – Preste atenção nos status

É necessário prestar atenção nos status de aparece “visto por último” ou “online” do contato que você acha que te bloqueou, pois quando uma pessoa é bloqueada esse tipo de informação não aparece, ou seja, se perceber que nenhum momento no dia isso aparece para você, é sinal que foi bloqueado.

2 dica – Sem foto de perfil

Outro sinal que a pessoa também pode observar é se a foto do perfil de contato está sem, as vezes é só porque a pessoa quer tirar, porém quando uma pessoa é bloqueada a foto desaparece. Por isso é importante investigar antes de tirar conclusões.

3 dica – Tique cinza quando enviar mensagem

Um sinal que também dá para perceber se foi bloqueado é o tique cinza de uma mensagem que foi enviada, mas para descobrir será necessário enviar uma mensagem para esse contanto, se aparecer o tique cinza é que a mensagem foi enviada, mas não teve confirmação de nenhuma entrega.

4 dica – Não atender as chamadas

Não atender as chamadas também pode ser um sinal de bloqueio. O bloqueio no aplicativo WhatsApp também interrompe as chamadas, se todos os sinais que já falamos estiver acontecendo com você e você decidir ligar para essa pessoa e simplesmente ela não atender, é sinal de bloqueio.

5 dica – Contato fica impedido de adicionar no grupo

E por fim e não menos importante, a quinta dica é descobrir se foi bloqueado ao tentar colocar a pessoa em um grupo, se a tentativa falhar é porque realmente você foi bloqueado.

Seguindo essas dicas na ordem você consegue ir observando aos poucos se realmente recebeu o bloqueio do contato.

