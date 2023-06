NINGUÉM notou que estas ferramentas DESAPARECERAM das redes sociais; veja quais

As redes sociais, tecnologia, é algo que está sempre mudando. Toda semana tem novidade, recursos novos, ferramentas, funções que pareciam promissoras, mas que as vezes acabam sendo esquecidas porque somos bombardeados com informações e novidades o tempo todo, e algumas acabam sendo substituídas por outras. Tem ferramentas que são apagadas.

É um assunto interessante, acompanhe a leitura para saber um pouco mais sobre funções que estão desaparecendo das redes sociais.

confira algumas ferramentas que foram deixadas de lado nas redes sociais. Imagem: FreePik

Funções que estão desaparecendo nas redes sociais

A cada semana somos notificados de novas atualizações, ferramentas que são criadas e estudadas para proporcionar uma melhor experiência de navegação aos seus usuários. No entanto, chega um momento que somos bombardeados de tantas novidades de várias redes sociais que acabamos se esquecendo de algumas delas, e que por fim vai passando o tempo e são substituídas por outra ferramenta mais eficaz.

Um exemplo é o IGTV, que é uma plataforma de vídeos verticais ao qual foi lançada pelo Instagram, a expectativa é que fosse uma concorrente com o YouTube, mas infelizmente não teve popularidade como o esperado. E no lugar, podemos perceber a ferramenta Reels, que permite criar vídeos curtos, rápidos e criativos que chamem atenção, assim também como é feito no TikTok.

Ou seja, são aplicativos que ficam na concorrência e que por fim os usuários as vezes nem lembram dessas ferramentas.

Fleets

Outro que não podemos deixar de destacar é o Fleets que fazia parte do Twitter ao qual foi inspirado nos stories do Instagram, ou seja, foi criado para dar oportunidade de compartilhar conteúdos mais banais e que seriam apagados após 24 horas.

Mas infelizmente essa função não engajou, esse recurso acabouse aposentando e abrir portas para o Spaces, que é uma sala de bate-papo em áudio, essa sim conquistou os usuários, no entanto foi encerrada por Elon Musk.

Função arrasta pra cima

A função arrasta pra cima é no Instagram e serve para acessar os links externos, no entanto parou de ser utilizada, são eles utilizam mais as figurinhas de links nos stories, assim todos influencer tem opção de personalizar do seu jeito.

Reação de gratidão

É uma reação que foi lançada no Facebook temporariamente e marcou o Dia das Mães, a gratidão é em forma de uma flor roxa, e através dessa reação permitia que as pessoas expressassem o seu amor pelos familiares.

Seguindo

O Instagram removeu a aba “seguindo” que aparecia nas atividades dos seguidores. Essa mudança dividiu opiniões, alguns gostavam de ter e ver essas interações, principalmente influenciadores, quando o Instagram retirou algumas pessoas ficaram chateadas.

