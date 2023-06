Fruta SUPER COMUM pode ajudar a reduzir flacidez

Manter uma boa alimentação diária é uma prática muito importante para ter uma saúde melhor, se sentir mais disposto e também, ter uma pele mais bonita. Ao incluir a ingestão de frutas no seu cardápio semanal, você pode reduzir a flacidez no corpo e ter mais definição no ganho de massa.

Isso acontece porque tal alimento é rico em nutrientes que auxiliam na saúde da pele e dos músculos. Além disso, as frutas são deliciosas e refrescantes, podendo substituir a vontade de comer doce.

Saiba aqui qual fruta é ótima para redução de flacidez. Com certeza você conhece.

Descubra qual fruta pode ajudar na redução da flacidez. (Foto: divulgação)

Descubra a fruta que pode ajudar a reduzir a flacidez da pele

Várias frutas podem combater a flacidez da pele, contudo a principal delas é a manga. Além de fortalecer a pele, também a deixa com a aparência mais jovem, segundo os nutricionistas.

Ricas em vitamina C, a ingestão delas auxilia na produção do colágeno, que é uma proteína que contribui para a elasticidade e firmeza na pele. Além da vitamina C, a manga também possui vitamina A, que é responsável pela remoção das células mortas que estimulam o envelhecimento.

Além das vitaminas, a manga também possui fibras, antioxidantes, cálcio, zinco, potássio, ferro e magnésio. Sendo importantes também para o intestino, memória, concentração e sistema imunológico. Previvem doenças e evitam prisão de ventre.

Existem por aí variados tipos de mangas, mas as mais comuns são asTommy Atkins, Palmer, Kent e a Haden. Cada uma delas possui uma textura e sabor diferente, podendo ser incorporadas à alimentação de diferentes formas.

Algumas pessoas gostam de comer como sobremesa ou lanche da tarde, pura ou em calda, outras preferem fazer o suco da fruta ou até mesmo colocar na salada para ficar mais refrescante e dar um sabor agridoce. Vai da preferência de cada um.

O melhor é que a manga é uma fruta muito fácil de encontrar para comprar. É facilmente achada em qualquer mercado ou feira.

Presença de ácido e polifenol

A manga possui compostos bioativos como o ácido gálico e o polifenol. Por terem propriedades antioxidantes, protegem a pele de radicais livres.

O ácido gálico ajuda na tonificação do rosto e fechamento dos poros, já que possui propriedades adstringentes.

Pessoas que estão passando pelo processo de emagrecimento costumam ficar com a pele flácida. Incluir a manga na alimentação é uma forma de auxiliar na redução dessa flacidez incômoda.

Qual a quantidade ideal para ingestão?

A ingestão mínima de fruta recomendada é entre duas a três porções por dia, equivalente entre 160 e 240 gramas de manga. Ela pode ser consumida verde, madura e até mesmo com casca.

A porção diária recomendada é 1/2 xícara de manga em cubos ou 1/2 unidade de manga pequena.

Por possuir bastante frutose, que é um tipo de açúcar encontrado nas frutas, não deve ser consumida em grande quantidade por quem deseja emagrecer.