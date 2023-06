Revelado o TRUQUE para bater o score da Serasa no MÁXIMO

Não é de hoje que os brasileiros buscam obter uma boa pontuação no score de crédito do Serasa. A fim de obter mais chances de conseguir um financiamento, empréstimo, etc — é necessário que o cidadão tenha um bom número no score do Serasa. Que vai de 0 até 1000. A partir de 700 já é considerado um score mediano. Facilitando não somente a aprovação de produtos financeiros como até mesmo de cartões de crédito. Não é do dia para noite que ocorre o aumento do score, veja algumas dicas práticas de como turbinar o score de crédito Serasa.

Pague todas as dívidas abertas

Muitos brasileiros acabam acumulando muitas dívidas e deixando para depois o seu pagamento. Isso atrapalha bastante o score de crédito de maneira negativa. Portanto, o não pagamento das dívidas acaba influenciando de maneira ruim o score de crédito, deixando ele baixo a cada mês cujo as dívidas não são pagas.

Pague as dívidas em dia

Quando as financeiras vão usar o score de crédito do Serasa para fornecer ou não crédito, o pagamento das dívidas é um dos meios mais usados para calcular se o produto será ou não liberado. Portanto, é recomendado sempre pagar as dívidas em dia. Não deixando atrasar sequer 1 ou 2 dias. Por mais que isso não vá para o Serasa como dívida, mas tudo fica registrado.

Evite dívidas

Acumular muitas dívidas acaba impactando de maneira negativa o score de crédito. Pessoas que possuem muitos financiamentos, empréstimos ou boletos parcelados; acabam tendo um score de crédito muito mais baixo. É visto com maus olhos muitas dívidas pendentes: como é o caso dos produtos financeiros citados acima. Ainda mais quando compromete quase metade da renda mensal.

Atualize os dados do Serasa

Outra maneira de aumentar o score de crédito no Serasa é deixar sempre os dados atualizados. Haja vista que no perfil do Serasa é possível indicar os dados pessoais do cliente. Tal como endereço, telefone para contato, informações pessoais, etc. Os perfis que estão completos têm mais chances de obter crédito. Haja vista que as instituições financeiras terão acesso a mais informações do cliente.

Use várias fontes de crédito

É importante não optar apenas por uma fonte de crédito, exemplo: empréstimos. Quando precisar de dinheiro, é importante diversificar. Usando o cartão de crédito, financiamentos, etc. A fim de que o CPF do cliente não fique alienado a apenas um produto financeiro. Pelo contrário, que haja uma diversificação.

E claro, é importante ter muita paciência em todos os procedimentos. Por mais que muitos vendam cursos milagrosos para aumentar o score de crédito, é necessário dedicação e paciência. Por mais que sejam passos curtos, o resultado é longo.

Em média o score de crédito irá mudar a cada três meses, podendo ter diferenças para mais ou para menos. Por essa razão: saber esperar com paciência é uma das principais maneiras de ter um aumento no score de crédito do Serasa.