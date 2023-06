Alerta! Esta bebida comum pode ser motivo de insônia

Não consegue dormir? Passa a noite toda se revirando na cama e não consegue pegar no sono? Sabia que o motivo disso pode estar na bebida que você consome?

Algumas bebidas possuem estimulantes na composição, atrapalhando a qualidade do sono ao enviar mensagens contraditórias ao cérebro, te deixando mais agitado.

Saiba aqui qual é a bebida que pode ser o motivo da sua constante insônia.

Saiba qual bebida pode está te deixando com insônia. (Foto:divulgação)

É de conhecimento geral que a cafeína, assim como o álcool, podem causar insônia quando consumido em excesso ou antes de dormir. A cafeína é responsável por deixar o corpo em estado de alerta, gerando ansiedade, que é a inimiga de uma boa noite de sono.

Mas, se engana quem pensa que a cafeína só está presente no café. Os refrigerantes também possuem cafeína em suas composições, principalmente aqueles que possuem cola como a famosa coca-cola. Uma simples latinha dessas bebidas possui cerca de 31 mg de cafeína, enquanto uma xícara de café contém aproximadamente 100 mg.

Segundo o especialista do Instituto do Sono, o biólogo Vinicius Dokkedal Silva, nosso corpo produz ao longo do dia, um hormônio chamado adenosina. O acúmulo dessa substância durante a noite sinaliza que precisamos descansar. Ao ser captada pelo sistema nervoso central (SNC), a adenosina nos induz ao sono. A cafeína envia a resposta oposta. Estimula nosso corpo quando deveria estar relaxado.

Aprenda a como ter uma noite de sono mais revigorante

Os especialistas do sono recomendam algumas medidas para ter uma noite de sono mais revigorante. Além de diminuir o consumo de bebidas que contém cafeína antes de dormir, tomar um banho relaxante antes de deitar, tomar bebidas com efeito calmante como chás de camomila, erva-cidreira e valeriana e criar um ambiente propício para ter uma noite de sono relaxante é muito importante.

Para conseguir dormir e acordar bem, também é recomendado que o local de dormir esteja com uma temperatura agradável, com cama, travesseiros e lençóis confortáveis. Utilizar aromas relaxantes como lavanda e manjerona também podem ajudar a trazer uma atmosfera de paz e tranquilidade para o ambiente.

Fazer uma higiene do sono é fundamental. Ficar longe de telas, seja do celular ou da televisão, pelo menos 30 minutos antes de deitar e apagar todas as luzes, ajuda o corpo a relaxar e se afastar da ansiedade e aceleração da mente que o contato excessivo com a internet e redes sociais causa. Como esses aparelhos costumam estimular os sentidos das pessoas, ficar longe deles um pouco antes de dormir propicia que a mente e o corpo descanse.

Ter uma boa noite de sono faz com que você acorde melhor e tenha mais energia para exercer as atividades do cotidiano. Não é saudável trabalhar, estudar, sair de casa, com a mente esgotada. Isso acaba afetando sua produtividade, tornando seu raciocínio mais lento e prejudicando sua memória e concentração. Autocuidado também é preservar a qualidade do sono diário.

