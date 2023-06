Passo a passo para emitir comprovante de renda como freelancer

Ser trabalhador freelancer possui várias vantagens, principalmente relacionadas às burocracias presentes na vida de quem trabalha de maneira formal, isto é, com a carteira assinada. Todavia, as vantagens diminuem bastante na hora de tentar comprovar renda, a depender do método escolhido, pode dar uma grande dor de cabeça! Para evitar isso, aprenda quais as maneiras que um autônomo pode usar para realizar a comprovação e o passo a passo.

Qual a finalidade de comprovar renda?

No mundo financeiro, tudo gira em torno de juros e riscos, quanto maior os riscos, maior são os juros, ao passo que quanto menor for o risco, menores são os juros cobrados. Um fator está ligado ao outro e para que o risco seja menor, é importante que o cidadão possua capital para honrar com os seus compromissos.

Por conta disso, no momento de realizar algum procedimento financeiro como abrir uma conta corrente, solicitar um empréstimo, financiamento ou cartão de crédito, se torna imprescindível a comprovação de renda, para que a operação seja realizada com menos riscos e uma maior chance de obter êxito.

Atualmente, há 4 maneiras de comprovar renda:

Através do extrato bancário;

Através dos recibos emitidos;

Através do IRPF;

Através do Decore.

De todas as quatro citadas, as duas últimas possuem uma maior margem de segurança para serem aceitas em estabelecimentos que solicitem, entenda.

Extrato bancário e recibos

Para comprovar com extrato bancário, basta que o usuário exporte o extrato referente a um período determinado de tempo, geralmente, as empresas solicitam dos últimos três meses. Por intermédio dele, é possível observar todas as entradas e as saídas. Por isso, é importante centralizar as operações financeiras em um só banco.

Já os recibos emitidos ao prestar algum serviço também pode ajudar na hora de comprovar a renda, pois se você emitiu o recibo de 4 serviços no valor de R$ 200 e há uma recorrência neles, é provável que sua renda seja superior a R$ 800, por exemplo.

Contudo, essas duas maneiras não são tão “formais” e cabe a empresa que requisitou o comprovante aceitar ou não.

IRPF e Decore

Comprovar através do Imposto de Renda fica bem fácil, pois como o próprio nome já diz, o imposto incide sobre a renda de cada pessoa, então, acaba sendo uma maneira mais fiel de realizar a comprovação em questão. O usuário pode realizar a declaração sozinho, mas caso sinta dificuldade, é importante solicitar a ajuda de um contador.

Já no caso do Decore, também é possível realizar a declaração de renda, mas é obrigatório que a declaração seja realizada por um profissional de contabilidade e ele precisa estar com o seu registro ativo. O passo a passo é:

Reúna todos os recibos inerentes a aluguéis, extratos bancários, declaração de Imposto de Renda e qualquer outro documento que possa ajudar a comprovar e leve até o contador;

Feito isso, o contador irá entrar no site do Conselho Regional de Contabilidade e preencher um formulário para a emissão da Decore;

Os documentos necessários serão anexados;

Haverá a revisão de todos os dados.

Lembrando que é importante averiguar todos os dados fornecidos, pois ele só pode ser corrigido uma vez. Lembrando que para cada solicitação de comprovação de renda, é preciso emitir uma nova declaração.