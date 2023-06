Confirmado! Grande benefício social do Brasil está de volta; confira

Maior benefício social do Brasil está de volta – A retomada das parcelas do Bolsa Família marcou o início desta semana, com uma série de novidades aguardando os beneficiários. Seguindo a pausa habitual durante o final de semana, o programa voltou a liberar os pagamentos na segunda-feira (26), disponibilizando os valores para os beneficiários do NIS 6. Diversas mudanças foram introduzidas no programa este mês, incluindo a manutenção da antecipação semanal e o aumento nos valores pagos às famílias.

O benefício social do Bolsa Família está disponível para saque a partir desta segunda-feira. Crédito: @jeanedeoliveirafotografia / pronatec.pro.br

Benefício social voltado à população vulnerável

A antecipação semanal, que foi confirmada em março deste ano, permite aos beneficiários movimentar o dinheiro desde o sábado anterior ao dia de depósito. Esta antecipação se aplica aos beneficiários que recebem na segunda-feira, e representa uma mudança significativa na forma como os pagamentos são administrados.

Veja também: Aposentadoria para criança? Benefício do INSS para menores de 18 anos

Outra novidade relevante é o aumento dos valores pagos pelo programa. A partir deste mês, as famílias recebem parcelas superiores a um salário mínimo. Isso foi possível graças à confirmação de novos adicionais, que garantem quantias extraordinárias aos beneficiários do Bolsa Família.

Para auxiliar os beneficiários na programação dos saques, foram disponibilizadas as datas completas dos pagamentos de junho. O critério utilizado para a liberação dos valores é o dígito final do Número de Identificação Social (NIS). Portanto, é importante que cada beneficiário esteja atento à data correspondente ao seu NIS.

A nova quantia mínima estabelecida para o programa é de R$ 600. Esta mudança foi confirmada após a aprovação da Medida Provisória (MP) do Bolsa Família, estabelecendo este valor como permanente. Isso significa que todas as famílias beneficiadas pelo programa receberão ao menos esta quantia.

Adicionais do programa

Além disso, a MP do Bolsa Família também confirmou a introdução de diversos adicionais. Entre eles, estão o Benefício Primeira Infância, que garante uma parcela de R$ 150 por cada criança de até seis anos; o Benefício Variável Familiar, que oferece uma parcela de R$ 50 para três grupos (lactantes, gestantes e jovens entre sete e dezoito anos incompletos); o Benefício de Renda de Cidadania, que assegura uma parcela de R$ 142 por cada integrante da família; o Benefício Complementar, que completa o valor mínimo de R$ 600 em famílias que não atinjam esta quantia; e o Auxílio Gás, que contempla a liberação do valor completo de um botijão de 13 kg.

O Ministério do Desenvolvimento Social (MDS) enfatiza que os cadastros dos beneficiários são analisados todos os meses antes da realização dos pagamentos. Este procedimento é fundamental para identificar possíveis pendências ou irregularidades. Se tais problemas forem detectados, novos beneficiários podem ocupar as vagas disponíveis. Os canais de comunicação do MDS, incluindo a Central do MDS (número 121), a seção “Fale Conosco” no site do MDS, o aplicativo do Bolsa Família, a seção “Meus Benefícios” no site do CadÚnico, e o atendimento presencial nas agências da Caixa, estão à disposição dos cidadãos para verificar a aprovação dos benefícios.

Os avanços recentes no programa Bolsa Família representam uma nova etapa na busca constante por melhorias nas condições de vida das famílias brasileiras. Com o aumento nos valores pagos e a introdução de novos adicionais, os beneficiários têm agora mais recursos para enfrentar os desafios do cotidiano. Essas novidades reafirmam o compromisso do governo em apoiar os cidadãos mais vulneráveis e fortalecer os laços da rede de proteção social.

Veja também: Aviso GERAL do Bolsa Família acaba de sair para TODOS os beneficiários