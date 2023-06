Aviso de AUMENTO: conta de Luz subirá 30% em julho

Todos os meses os brasileiros precisam honrar com alguns débitos pontuais, como é o caso da conta de energia, mas uma triste notícia acaba de chegar e deixando eles apreensivos. Com a chegada do inverno, é provável que a conta de energia no Brasil possa aumentar em até 30%, isso significa um aumento de R$ 300 considerando uma casa que consome R$ 1.000 de energia todos os meses, entenda como é possível consumir menos energia e consequentemente pagar menos.

Conta de luz vai subir em Julho e deixa brasileiros em alerta | Imagem: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br

Por que a conta de energia irá aumentar tanto?

O fenômeno irá acontecer por conta da chegada do inverno, nesse período, é comum que a conta de energia dos brasileiros aumentem bastante, pois há um uso frequente de acertos aparelhos, como:

Aquecedores;

Ferro de passar roupas;

Máquinas de secar roupa;

Chuveiro elétrico;

Torneiras elétricas.

De acordo com um especialista no assunto, de todos os itens citados, o principal “vilão” é o chuveiro elétrico, que sozinho, é capaz de aumentar a conta de energia em mais de 30%.

Cuidado deve ser redobrado

Devido ao que foi exposto, o especialista afirma que no período de inverno, é preciso que o cuidado seja redobrado com os aparelhos citados, para evitar o alto consumo de energia. Uma vez, que a tendência é que o usuário demore mais tempo nos banhos.

Um ranking lançado há alguns meses, mostrou quem são os principais vilões da conta de energia na casa dos brasileiros, são eles:

Ar-condicionado e geladeira: esses dois itens essenciais em qualquer casa, juntos, podem representar um aumento de 40%;

Chuveiro elétrico: já esse item já mencionado, sozinho, pode aumentar a conta em mais de 30%;

Iluminação: a iluminação, que é bastante usada nesse período, sozinha, pode representar um aumento de 20%;

Televisão, ferro elétrico, máquina de lavar e outros eletrônicos: já esses itens, aumentam em menos de 10% o valor da conta de energia, mas sempre é preciso ter cautela com o seu uso.

Dicas para diminuir o consumo de energia elétrica

Mesmo o período sendo crítico, é possível que com algumas dicas, o consumo de energia elétrica venha diminuir, confira algumas dessas dicas:

Sem banhos demorados! Fique no chuveiro apenas o tempo necessário, além disso, use a água sobretudo para enxaguar o corpo;

Evite banhos nos horários de pico, pois a depender da região, pode haver uma diferenciação nos preços cobrados;

Deixe para fazer a barba (homens) e as lingeries (mulheres) em outro horário, não durante o banho;

Não use mangueira para lavar veículos, use um balde com água usada e um pano;

Opte por lavar as roupas na máquina apenas quando o cesto estiver cheio.

Por fim, sempre que não estiver usando algum aparelho eletrônico, desligue ele por completo, pois mesmo desligado no “botão”, ainda há um grande consumo de energia, como é possível visualizar, ainda fica como “luz” ligada.