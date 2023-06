Novo TETO do FIES para Medicina já começou a valer, descubra quanto financiar

Fies anuncia novo teto para cursos de medicina – A mais recente resolução do Ministério da Educação (MEC), publicada no Diário Oficial da União (DOU) na última quarta-feira (14/6), trouxe uma novidade significativa para estudantes do curso de medicina. Segundo o novo texto, o teto de financiamentos semestrais do Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior (Fies) para essa área de estudos será ampliado, uma medida que pode representar um importante incentivo para a formação de novos médicos no país.

Medicina pelo Fies

A formação médica no Brasil é notoriamente custosa. As despesas começam já nas taxas para a realização do vestibular e continuam com as mensalidades do curso, que, no caso de estudantes de universidades privadas, oscilam, em geral, entre R$ 5 mil e R$ 15 mil por mês. Assim, o financiamento é uma ferramenta essencial para muitos daqueles que almejam ingressar nessa carreira.

Neste contexto, o novo teto de financiamentos estabelecido pelo MEC é uma notícia relevante. Segundo a nova resolução, o valor semestral máximo de financiamento para o curso de medicina passará a ser de R$ 60 mil, um aumento significativo em relação ao limite anterior, que era de R$ 52.805,66. Além disso, o valor semestral mínimo de financiamento para o curso foi estabelecido em R$ 300.

Os novos valores estabelecidos na resolução serão aplicados não apenas aos novos financiamentos contratados, mas também aos aditamentos de renovação semestral a partir do segundo semestre de 2023. Para os demais cursos financiados pelo Fies, o valor semestral máximo será de R$ 42.983,70.

O histórico do Fies e suas contribuições para o custeio das mensalidades universitárias também merece ser mencionado. De 2010 a 2015, o programa chegou a cobrir integralmente o pagamento das mensalidades de faculdade. Hoje, no entanto, o auxílio é definido com base na renda familiar do estudante.

Detalhes sobre o financiamento

Até o advento desta nova resolução, o Fies era responsável por uma cobertura de cerca de R$ 8,8 mil, enquanto as universidades cobravam mais de R$ 10 mil por mês. Essa diferença entre o custo real das mensalidades e o valor coberto pelo Fies acaba sendo paga pelo próprio estudante. A nova injeção financeira proposta pelo MEC vem, portanto, para cobrir essa lacuna e tornar a formação em medicina mais acessível.

Os efeitos dessa medida na ampliação do acesso à formação médica no país ainda são uma incógnita. No entanto, a nova resolução representa um passo importante na busca por soluções para os altos custos associados a essa formação. Com a implementação da nova política de financiamento, o MEC parece demonstrar uma compreensão da realidade enfrentada pelos estudantes de medicina e uma disposição em investir na formação de novos profissionais da área.

