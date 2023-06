Estudantes têm direito a pedir R$ 5.800 do governo e não fazem ideia

Direito garantido aos estudantes – A realidade de milhares de estudantes brasileiros que batalham para pagar seus estudos universitários está prestes a sofrer uma reviravolta. O Programa Universitário do Bem (ProBem), desenvolvido pelo governo do estado de Goiás, surge como uma promissora alternativa, oferecendo bolsas de estudo de até R$ 5.800. No entanto, é alarmante constatar que muitos estudantes ainda desconhecem esse relevante suporte financeiro.

O ProBem oferece aos estudantes de baixa renda a oportunidade de receber apoio financeiro para seus estudos, garantindo o direito à educação superior. Crédito: @jeanedeoliveirafotografia / pronatec.pro.br

Todos os estudantes têm direito ao benefício?

O ProBem tem como principal objetivo auxiliar jovens que sonham em cursar uma graduação em universidades particulares, mas enfrentam dificuldades financeiras. O programa disponibiliza bolsas de estudo que variam de R$ 650 a impressionantes R$ 5.800, valores que podem fazer uma significativa diferença no orçamento desses estudantes. Mais do que simplesmente custear a educação, o ProBem é um propulsor de oportunidades, que permite que seus beneficiários possam concluir seus cursos e alcançar seus almejados objetivos acadêmicos.

A iniciativa é voltada a estudantes de baixa renda residentes no estado de Goiás. Nesse sentido, é importante destacar que o ProBem não tem abrangência nacional, mas sim estadual. O montante da bolsa a ser recebida depende do curso escolhido pelo estudante. Tal assistência financeira, sem dúvida, alivia consideravelmente a carga sobre os ombros de muitos universitários que lutam diariamente para manter-se na trilha da formação superior.

Deseja se candidatar ao ProBem? Há alguns requisitos essenciais. O candidato deve estar inscrito no Cadastro Único e ter vínculo com uma Instituição de Ensino Superior (IES). Outro ponto crucial é que o estudante deve residir no estado de Goiás, onde o programa está sendo ofertado. As inscrições estão abertas no momento, porém, o prazo encerra-se em breve, no dia 7 de julho. Portanto, se você se encaixa no perfil, não perca tempo!

Inscrições

Para se inscrever, o candidato deve acessar o site da Organização das Voluntárias de Goiás (OGV), entidade responsável pelo programa. O endereço para acesso é: https://www.ovg.org.br/site/. Após o período de inscrições, haverá um processo de seleção e os resultados serão divulgados no dia 1º de agosto. Vale destacar que, mesmo com a divulgação dos resultados ocorrendo após o mês de julho, os candidatos contemplados receberão o pagamento retroativo referente a esse mês.

O ProBem representa um significativo passo na direção de uma maior democratização do acesso ao ensino superior, contribuindo para que mais jovens possam realizar o sonho de uma formação universitária. Em tempos de crescentes desafios econômicos, iniciativas como essa são essenciais para garantir que as portas da educação permaneçam abertas para todos, independentemente de sua situação financeira.

Embora o ProBem seja um programa restrito ao estado de Goiás, ele serve de inspiração para outras regiões do país, apontando para a possibilidade de expansão de iniciativas similares. Nesse contexto, é essencial que os estudantes estejam atentos às oportunidades disponíveis e busquem informações sobre esses programas, para que não percam a chance de receber esse importante suporte financeiro.

