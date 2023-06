BOMBA! Uso do FGTS para comprar casa própria tem ATUALIZAÇÃO

Todo trabalhador formal possui uma conta Caixa em sua titularidade para que haja o depósito mensal do FGTS por parte do empregador, que adiciona a conta o valor de 8% mensais sobre o salário do funcionário, é uma espécie de conta poupança obrigatória. Embora a conta seja do trabalhador, ele só pode sacar o valor em momentos específicos, todavia, uma nova regra acaba de vir à tona e pode facilitar o acesso a casa própria por intermédio do saldo que há no FGTS, entenda.

Nova maneira de usar o FGTS na compra da casa nova | Imagem: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br

O sonho da casa própria

O sonho da casa própria está presente em vários brasileiros, mas a priori, nem todos conseguem realizá-lo por vários fatores, o principal, são questões econômicas. Por conta disso, a maioria das pessoas acabam precisando da ajuda governamental para alcançar esse objetivo.

Uma das maneiras que há de ajudar essas pessoas, é por intermédio do programa Minha Casa, Minha Vida (MCMV), onde o Governo permite que pessoas mesmo de classes mais baixas obtenham acesso à casa própria com condições excelentes de pagamentos.

E agora, a meta é que os usuários consigam usar o FGTS para ajudar nesse objetivo, lembrando, que ele já poderia ser usado anteriormente, mas dessa vez, irá ser usado de outro modo, bem mais específico e vantajoso ao trabalhador.

Como o FGTS poderá ser usado para ajudar na realização da compra?

Atualmente, é possível usar o FGTS no crédito imobiliário, entretanto, apenas o valor que já está presente na conta. A proposta que foi apresentada ainda no ano passado, era que fosse possível usar o fundo futuro, ou seja, considerar não o saldo presente, mas o valor futuro que iria entrar na conta.

Basicamente, o valor futuro seria usado para que mensalmente, os beneficiários não tivessem que pagar parcelas tão pesadas. Então, embora isso não diminuísse o cálculo de risco, já acaba ajudando bastante.

Acredita-se que embora a proposta vá conseguir abranger vários interessados, principalmente, os brasileiros que têm renda que gira em torno de R$ 2.000 e R$ 2.700.

Novo modelo pode apresentar riscos aos trabalhadores

A proposta é excelente, todavia, o vice-presidente da Caixa salientou que caso o trabalhador fosse demitido, os depósitos seriam interrompidos e colocaria em risco a saúde financeira do trabalhador em questão.

Contudo, foi rebatido a crítica que isso não seria um problema, já que no momento de realizar a análise de risco, não iria considerar o “FGTS Futuro”, portanto, o FGTS seria apenas como uma espécie de fundo de emergência para os beneficiários.

Além disso, também haveria uma pequena mudança nos juros cobrados, pois com o “FGTS Futuro”, os trabalhadores iriam contar com uma segurança a mais na hora de pagar, o que representa um pouco mais de segurança também para os bancos.