Assinantes da Netflix foram avisados para parar de assistir o aplicativo? Entenda o que acontece

Costuma assistir programas na Netflix? A gigante global do streaming, Netflix, que atualmente oferece mais de 1.500 títulos em 4K, adverte seus milhões de assinantes a parar de assistir seu conteúdo por meio de determinados navegadores de internet. O motivo desta recomendação inesperada se dá pela possível falha na qualidade do serviço prestado aos clientes, que talvez não estejam recebendo a qualidade de imagem pela qual estão pagando.

Os fãs da Netflix estão ansiosos para assistir seus programas favoritos em qualidade 4K, garantindo que aproveitem o serviço pelo qual pagam. Crédito: @jeanedeoliveirafotografia / pronatec.pro.br

Preços para assistir à Netflix

Os assinantes da Netflix que pagam as taxas padrão com anúncios de R$ 18,90, básica de R$ 25,90, padrão de R$ 39,90 ou a premium de R$ 55,90, esperam ter acesso a conteúdo de alta qualidade. Entretanto, pode haver um obstáculo técnico que impeça alguns deles de aproveitar ao máximo o serviço pelo qual pagam.

O especialista em tecnologia Daniel Kim explica que essa dificuldade está relacionada à restrição da qualidade de streaming de vídeo nos navegadores Google Chrome e Firefox. A Netflix adota essa medida por temer a pirataria de programas e filmes.

O cerne do problema está associado a algo conhecido como gerenciamento de direitos digitais (DRM, na sigla em inglês). De forma simplificada, o DRM é uma tecnologia usada para proteger conteúdos de serem copiados ou compartilhados sem autorização. Navegadores como o Chrome e o Firefox possuem um DRM baseado em software, mas não suportam o DRM baseado em hardware, uma medida de segurança mais robusta.

A falta desse suporte mais sofisticado ao DRM abre a possibilidade de que as horas de conteúdo de TV e filmes da Netflix sejam capturadas por aplicativos de gravação de tela, ferramentas que podem “roubar” o conteúdo transmitido. Por isso, a Netflix opta por reduzir a qualidade do streaming nesses navegadores, uma medida para se proteger desse tipo de pirataria.

Perda de qualidade da imagem

Infelizmente, essa precaução resulta na limitação da resolução para 720p para os usuários desses navegadores, independente do plano contratado. Isso significa que os assinantes podem estar pagando por uma qualidade superior à que realmente recebem ao utilizar a Netflix pelo Chrome ou Firefox.

A solução para esse impasse, no entanto, é bastante simples. Aqueles que estão inscritos no plano superior de 4K podem alcançar a qualidade de imagem esperada ao utilizar outros navegadores de internet. O Microsoft Edge, por exemplo, oferece suporte ao DRM baseado em hardware, assim como o Safari, no caso dos usuários de Mac.

Portanto, ao migrar para esses navegadores, os assinantes da Netflix podem garantir que estejam recebendo a qualidade de imagem pela qual pagam, garantindo uma experiência de visualização superior em seus desktops ou laptops. A Netflix e os especialistas da área de tecnologia aconselham essa mudança para garantir que todos os assinantes obtenham o máximo de seus planos e possam desfrutar plenamente dos milhares de títulos disponíveis no catálogo da gigante do streaming.

