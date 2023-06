Você já percebeu que o WhatsApp possui um contato OCULTO? Descubra para que serve

Contato oculto no WhatsApp – Um recurso do WhatsApp tem chamado atenção de usuários ao redor do mundo, uma ferramenta útil que permaneceu oculta por muito tempo e agora ganha cada vez mais adeptos – o recurso que permite enviar mensagens para si mesmo. Para muitos, a descoberta desse recurso é surpreendente e até estranha à primeira vista, mas seu uso tem se mostrado bastante prático para a organização de informações pessoais e outras necessidades.

Entre em contato com você mesmo pelo WhatsApp

Todo usuário do WhatsApp já se deparou com uma situação onde precisou anotar algo com urgência, porém, sem ter um local adequado para guardar a informação. Isso pode ocorrer em diversas ocasiões, como ao receber um código de confirmação para uma compra online ou ao precisar anotar um número de referência. Muitos optam por enviar a informação para alguém de confiança, com o objetivo de copiá-la mais tarde.

Essa prática tornou-se bastante comum, especialmente para aqueles que usam o recurso WhatsApp Web e pretendem copiar a informação imediatamente. Contudo, poucos usuários percebem que existe uma alternativa que não envolve incomodar outras pessoas com essas informações aleatórias.

Dentro do próprio WhatsApp, todos os usuários têm acesso a um “contato oculto” bastante útil para esses casos. Um recurso escondido, mas extremamente valioso para anotar informações sem incomodar ninguém. A surpresa é que esse contato oculto é o próprio usuário. Sim, no WhatsApp, é possível enviar mensagens para si mesmo.

A Meta, empresa controladora do WhatsApp, introduziu essa funcionalidade em novembro do ano passado. Para acessá-la, basta pesquisar o seu próprio nome no aplicativo. O próprio usuário aparecerá como um contato e pode ser identificado pelo “(Você)” no final do nome.

Diversas utilidades

Além de servir como uma “nota autônoma”, esse recurso tem outras utilidades. Por exemplo, ele pode ser usado para armazenar mensagens importantes que o usuário deseja manter. Isso pode incluir, por exemplo, uma lembrança preciosa de um ente querido que já faleceu ou detalhes vitais que se precisa recordar. O processo para enviar essa mensagem é tão simples quanto encaminhá-la para qualquer outro contato.

Em um mundo cada vez mais digital e conectado, a organização e a acessibilidade das informações são essenciais. O recurso de enviar mensagens para si mesmo no WhatsApp demonstra o quanto um pequeno ajuste em uma plataforma amplamente utilizada pode facilitar a vida dos usuários, auxiliando-os na gestão de suas informações importantes.

Esse recurso representa uma pequena, mas significativa inovação em termos de funcionalidade e conveniência para os bilhões de usuários do WhatsApp em todo o mundo. Trata-se de uma ferramenta que, embora oculta, tem um enorme potencial para se tornar parte integrante da experiência do usuário na plataforma.

