Aposentadoria para criança? Benefício do INSS para menores de 18 anos

Dentro da lista dos benefícios que são ofertados pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), existem dois deles que podem beneficiar crianças e adolescentes, que são:

Benefício de Prestação Continuada (BPC)

Pensão por morte

Lembrando que o Benefício de Prestação Continuada (BPC) é um benefício assistencial e tem como objetivo amparar os idosos, crianças e adolescentes que são portadores de alguma deficiência, eles recebem uma ajuda todo mês no valor do salário-mínimo, que atualmente está em R$ 1.320.

Para receber especificamente esse tipo de benefício não é necessário fazer contribuições junto ao INSS, porque não é um benefício previdência e sim assistencial, por mais que seja pago pelo órgão. Porém o BPC não tem direito ao 13º salário, e tem um reajuste no valor toda vez que muda o salário-mínimo.

BPC para as crianças e adolescentes

Para a criança ou adolescente ter direito ao BPC, Benefício de Prestação Continuada, o menor de 16 anos deve ter alguma deficiência que impacta diretamente no seu dia a dia, no desenvolver das atividades diárias, ou seja, a condição da pessoa afeta diretamente na sua participação na sociedade.

Não podemos deixar de destacar que o BPC é totalmente destinado para as pessoas que estão em situação de vulnerabilidade, ou seja, o benefício tem também algumas exigências ao qual a família precisa ter uma renda per capita de até ¼ do salário-mínimo (o valor de R$ 330), é preciso também ter a inscrição no CadÚnico para entrar nesses programas do governo.

Quero solicitar o BPC como faço?

Para a pessoa que não tem inscrição no CadÚnico, é necessário ir até um CRAS (Centro de Referência de Assistência Social) mais próximo da sua cidade e fazer o cadastro no sistema, esse cadastro é necessário acontecer presencialmente.

As famílias que já são inscritas no programa precisam atualizar o cadastro a cada dois anos, pe uma regra que eles mais pegam firme, mas se acontecer alguma mudança entre esses dois anos já podem atualizar também, é até melhor para evitar a perda de benefício.

Quais são as exigências do cadastro no CadÚnico?

Eles exigem que a família escolha um responsável para receber o benefício e apresente esses documentos:

No caso do titular/responsável da família: Título de Eleitor ou CPF;

No caso dos demais integrantes da família: apresentar algum dos documentos a seguir: Certidão de Nascimento; Certidão de Casamento; CPF; Carteira de Identidade (RG); Carteira de Trabalho; ou Título de Eleitor.

Assim que finalizar o cadastro, o BPC é feito diretamente no celular usando o aplicativo MEU INSS, já está disponível para download em Android e iOS. Lembrando que antes de solicitar, a nossa dica é que a família reúna todos os documentos para comprovar a existência da deficiência, como por exemplo receitas médicas, exames, laudos, entre outros.

