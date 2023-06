Comunicado GERAL: contatos do Android estão SUMINDO sem explicação

Algumas pessoas que usam o Android estão compartilhando nas redes sociais que tem percebido que a lista de contato desapareceu de repente, isso aconteceu devido um erro para quem usa esse tipo de sistema com a sincronização dos contatos com a conta Google das pessoas.

A pessoa que opta pela sincronização de contatos permite adicionar a conta do Google em acesso a todos os dispositivos que pode efetuar o login futuramente, ou seja, é essencial para as pessoas que trocam de celular não perder as coisas que já estão salvos, porém foi uma mudança que gerou surpresa.

veja o que está acontecendo com o Android. Imagem: arquivo / FreePik

Contatos sumindo do Android

Um dos motivos pode ser a falta de sincronização com a conta do Google. A desativação da sincronização o celular vai continuar mostrando os contatos já salvos, no entanto, não tem como sincronizar esses contatos em outro aparelho que for usar futuramente, ou seja, dependendo vai ter que adicionar contato por contato.

Tem uma atualização recente no Google Play Services, com a versão 23.20, ao qual os contatos sincronizados nesses dispositivos Android teve alteração. O Portal Android Authority disse que foi constatado nas novidades das atualizações de sistemas do Google em maio, onde a desativação da sincronização com os contatos pela conta do Google remove os contatos que foram sincronizados no antigo Android.

Estima-se que as pessoas que perderam o acesso aos seus contatos tenham desativo essa sincronização nas contas.

Tem como recuperar os contatos?

Existem algumas técnicas que podem fazer os contatos voltarem, é necessário primeiro verificar se eles marcam a presença pelo endereço (contacts.google.com), e estiverem presentes você tem que ativar a sincronização do telefone Android nas configurações, fazendo esses passos:

1º passo – Vai em configurações

2º passo – Clique em gerenciar contas

3º passo – Selecione a sua conta

4º passo – Feito isso, clique na conta do Google e escolha o que precisa ser sincronizado.

Pronto, assim tudo que escolher vai começar a ser sincronizado com a conta do Google e terá menos chances de perder ao trocar de aparelho.

