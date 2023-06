Faça isso para TURBINAR o Bolsa Família e receber todos os adicionais

Nos últimos meses o Bolsa Família ganhou inúmeros adicionais que turbinou o valor mensal a ser recebido. Se até então o valor era de apenas R$ 600, após a inclusão desses adicionais algumas famílias passaram a receber mais de R$ 1 mil em alguns meses. Entretanto, é necessário saber como funciona cada adicional e quem tem o direito a fim de turbinar o Bolsa Família com todos os adicionais disponíveis. Veja todos os detalhes do Bolsa Família e quem tem direito a receber.

Bolsa Família libera novos adicionais

O Bolsa Família implantou nos últimos meses uma série de adicionais. Isso em razão da ausência de dignidade que muitas famílias estavam vivendo. Um dos principais déficits encontrados pelo Governo foi o valor equivalente que famílias pequenas e maiores recebiam.

Desse modo, a fim de driblar isso, o Governo optou por favorer algumas famílias com adicionais. Para suprir essa ‘desigualdade’. Haja vista que R$ 600 para uma família unipessoal é uma coisa, e R$ 600 para uma família de seis pessoas já é outra coisa.

Portanto, o Governo começou liberando o adicional de R$ 150 com limite de R$ 300 para as famílias que têm crianças com idade entre zero e seis anos. Lembrando que no caso de haver mais de duas crianças, os mais velhos têm direito ao benefício.

O limite é de duas crianças, logo, o limite do valor é de R$ 300. Não parando por aí, o Bolsa Família está com um outro adicional, este é de R$ 50. Para as famílias que possuem membros com idade entre sete e dezoito anos. Além disso, as gestantes e lactantes possuem direito ao valor.

Contas são desbloqueadas

Com essas novidades milhões de contas foram desbloqueadas, entretanto, apenas as contas que estavam dentro dos critérios do programa e abriram um requerimento no CRAS local. Muitas contas haviam sido suspensas, entretanto, por não estar de acordo com as diretrizes.

As demais contas que estavam de acordo com as diretrizes do programa tiveram seus saldos estornados e com isso as parcelas mensais voltaram a ser pagas. Auxiliando milhões de brasileiros.

Portanto, essas contas voltaram à ativa e a partir do mês em questão já puderam receber os valores com base no número do NIS, o benefício é pago nos últimos 10 dias úteis do mês.

Estas famílias recebem R$ 100 a mais

Além disso, as famílias que possuem o Bolsa Família e o Vale-Gás, têm o direito de receber a cada dois meses o valor de R$ 100 a mais, referente ao valor pago do Vale-Gás. O intuito do auxílio é facilitar a compra do gás de cozinha aos brasileiros.

Portanto, as famílias que recebem o Bolsa Família e Vale-Gás, podem ter direito não somente aos adicionais dados pelo Bolsa Família, como ao valor pago pelo Vale-Gás.

Nem todos os beneficiários do Vale-Gás recebem o Bolsa Família, como nem todos os beneficiários do Bolsa Família recebem o Vale-Gás. Conhecendo todos os benefícios, é necessário ir até o CRAS local a fim de atualizar o cadastro para ter direito a todos em questão.