4 aparelhos DE CASA que podem ser controlados pelo celular

Os aparelhos inteligentes estão começando a entrar em nossas casas, a cada dia que passa estamos desejando ter um desses aparelhos que podem responder comandos, atuar autonomamente e podem até interagir, ou seja, quem não gostaria de ter algum desses para tornar sua rotina mais simples.

Foi lançado recentemente uma onda de eletrônicos que desejam ter uma casa inteligente e fazer algumas funções humanas para ajudar no dia a dia dessas pessoas. A maioria das pessoas já conhecem porque assim que é lançado é vários comentários sobre esses equipamentos, e grande parte deles posem ser gerenciados ou até mesmo modificados usando apenas o celular.

É um acesso pelo aplicativo e assim a pessoa consegue dominar o aparelho inteligente pelo celular sem precisar levantar e ir até o aparelho.

aparelhos inteligentes que estão sendo usados dentro de casa. Imagem: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br

4 aparelhos inteligentes de casa que podem ser administrados pelo celular

Vale ressaltar que são 4 aparelhos que estão sendo bastante procurados pelas pessoas.

1 – Lâmpadas inteligentes

As lâmpadas inteligentes vêm acompanhadas de recursos voltados com a personalização, conectividade e o controle. Algumas lâmpadas podem ser acessadas remotamente, ou seja, a pessoa não precisa mais se levantar da cama para ligar ou desligar a luz, e dependendo do modelo pode programar horário para desligar ou ligar remotamente.

Além disso, existem lâmpadas que com mudanças de cores, que pode ser feito tudo através de um aplicativo instalado no celular, e a pessoa pode escolher a cor que deseja clicando no celular.

2 – Assistentes de voz

Por mais que quando foi lnaçado assustou algumas pessoas, os exemplos mais populares de assistentes de voz são o Amazon Echo, que é equipado com a Alexa e também o Google Home, ou seja, a pessoa pode mandar um comando para esse assistente para interagir com outros aparelhos dentro de casa, como por exemplo a própria lâmpada que citamos acima.

Você pode pedir para a assistente de voz colocar a sua música preferida, programar alarmes, fazer uma pesquisa no google, pois conseguem dar informações em tempo real, como as notícias por exemplo.

É necessário ver também a reprodução de vídeo e a assistente de voz que você pega suporta, veja quais são os serviços dela.

3 – Câmeras de segurança inteligentes

As câmeras de segurança inteligentes também é uma novidade ao qual permite a pessoa cuidar da casa observando tudo pelo celular, fornece a imagem em tempo real, pode escutar vozes e até gravar vídeos.

Tem vários exemplos de câmeras que são totalmente equipadas em comunicação bidirecional, assim a pessoa consegue comunicar com pessoas próximas ao lugar de onde a câmera está.

4 – Robô aspirador

Esses robôs possuem sensores de reconhecimento facial, ou seja, eles conseguem limpar a casa sozinhos, somente ligar e ele vai começar a limpar cada canto. Existem vários tipos de robô, você pode programar horários e dias para fazer essa limpeza.

A maioria custa no valor acima de R$ 600.

