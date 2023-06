Como baixar Reels do Instagram? Função está liberada

Aconteceu uma novidade para os usuários do Instagram nos Estados Unidos, pois a plataforma liberou a possibilidade de baixar reels (que é uma ferramenta para publicar vídeos curtos dentro da plataforma). Muitas pessoas já queriam essa possibilidade, no entanto não era possível.

Mas Adam Mosseri, que é o diretor da rede ao qual supervisiona todas as funções desse app disse que os reels compartilhados por contas públicas poderão ser baixados. Essa novidade alegrou a todos.

opção de baixar reels no Instagram foi liberada nos Estados Unidos. Imagem: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br

Como fazer o download do reels do Instagram?

Adam Mosseri disse que uma mensagem é envia por canal de transmissão no Instagram e os usuários vão encontrar um ícone com a opção de compartilhamento nos Reels, assim que encontrar podem clicar na opção e selecionar fazer o download. Vale ressaltar que ele não destacou que essa função vai operar somente em contas públicas. Mas vão começar por elas.

Tem opção de também ser ativada ou desativa nas configurações pelos próprios criados desses vídeos curtos. Baixar vídeos já ganhou repercussão pelo aplicativo do TikTok, onde podem baixar os vídeos que gostam e deixar na galeria do celular.

Não podemos deixar de informar que é necessário ressaltar a função que já está sendo lançada, por enquanto somente nos Estados Unidos, mas a expectativa é que seja liberada logo para os outros países.

Veja também: 5 ETAPAS: Transforme seu Instagram em uma máquina de fazer dinheiro

Download de vídeos é uma estratégia da Meta

Há comentários que essa nova possibilidade de fazer download dos vídeos curtos do Instagram é uma estratégia da empresa Meta para conseguir estimular a interação com todos os criadores do Instagram.

É um tipo de novidade que deixou as pessoas felizes e que até o momento é uma opção totalmente eficaz pois até no TikTok as pessoas precisam entrar no aplicativo para compartilhar conteúdos de outras redes.

Estão na expectava que com essa nova ferramenta mais pessoas entrem no aplicativo do Instagram. Por mais que é uma função que só foi disponibilizada nos Estados Unidos, a empresa Meta liberou novidade para todas essa semana, que se chama o canal de transmissão para criadores de conteúdo, ou seja, os usuários podem criar chats em grupos no Direct e conversar.

Veja também: Menos humanos nas redes? Como funcionará a nova Inteligência Artificial do Instagram