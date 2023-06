Como receber R$ 3.000 do Caixa Tem baixando o aplicativo HOJE

Ainda não usa o aplicativo do Caixa Tem? O universo dos aplicativos de finanças está constantemente se expandindo e o Caixa Tem, da Caixa Econômica Federal, não é exceção. Originalmente lançado em 2020 como uma plataforma de repasse do Auxílio Emergencial durante a pandemia de Covid-19, o aplicativo ampliou suas funções e agora é capaz de oferecer aos usuários uma linha de crédito de até R$ 3 mil. Uma informação preciosa que poucos usuários conhecem.

O aplicativo Caixa Tem oferece diversas opções de pagamento de benefícios, proporcionando facilidade e praticidade aos usuários. Crédito: @jeanedeoliveirafotografia / pronatec.pro.br

Aplicativo do Caixa Tem permite empréstimos?

O Caixa Tem tem sido uma ferramenta crucial para o governo federal no auxílio à população, especialmente àqueles que estão em situação de vulnerabilidade. Após o lançamento, o aplicativo evoluiu e começou a ser utilizado para o pagamento de outros benefícios assistenciais e trabalhistas. Assim, o Caixa Tem se tornou a plataforma por onde são pagos benefícios como Bolsa Família, Auxílio Gás, seguro-desemprego e saque-aniversário do FGTS.

Um dos aspectos menos conhecidos do aplicativo, contudo, é a possibilidade de acessar uma linha de crédito exclusiva. Esta oferta, disponível para pessoas físicas que possuem conta poupança digital aberta no Caixa Tem, permite contratar um empréstimo de até R$ 1 mil. Essa transação pode ser realizada diretamente através do aplicativo, disponível para sistemas Android e iOS, com uma taxa de juros de 3,95% ao mês.

A facilidade de acesso a esse crédito é outro aspecto positivo. O processo de contratação é realizado inteiramente online e o valor do empréstimo fica disponível na conta do usuário em até 10 dias após a aprovação. Além disso, o parcelamento do valor pode ser feito em até 24 meses, tornando essa opção de crédito ainda mais acessível. Vale destacar que até mesmo aqueles que estão negativados conseguem ter acesso a essa linha de crédito.

O aplicativo Caixa Tem também oferece um benefício semelhante para Microempreendedores Individuais (MEIs). Estes profissionais têm à disposição uma linha de crédito de até R$ 3 mil. No entanto, para solicitar o empréstimo, é necessário ir pessoalmente a uma agência da Caixa Econômica Federal. Os juros para esta linha de crédito são de 3,60% e o parcelamento também pode ser feito em até 24 meses.

Regras e detalhes

Ao solicitar o empréstimo, o microempreendedor deve ter um CNPJ ativo há pelo menos 12 meses. Ao se dirigir a uma unidade da Caixa, é necessário levar os documentos da empresa e documentos pessoais para que seja realizada uma análise de crédito e, consequentemente, a liberação da quantia.

O Caixa Tem se tornou mais do que uma simples plataforma de repasse de benefícios. Hoje, o aplicativo é uma ferramenta financeira que oferece uma ampla gama de serviços, desde o pagamento de benefícios governamentais até a oferta de linhas de crédito para pessoas físicas e MEIs. Essas funções, aliadas à conveniência de realizar essas transações online, tornam o Caixa Tem uma opção valiosa para aqueles que buscam uma solução de crédito acessível e confiável.

