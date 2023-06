Financiamento estudantil começa em julho; descubra como ter o Fies em 2023

Financiamento estudantil – As inscrições para o processo seletivo do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) referente ao segundo semestre de 2023 serão abertas entre os dias 4 e 7 de julho. A notícia é de interesse de milhares de estudantes de todo o país, que veem no programa uma oportunidade para financiar seus estudos em instituições privadas de ensino superior. A informação foi divulgada pelo Ministério da Educação (MEC), por meio da Secretaria de Educação Superior (Sesu), em um edital publicado no Diário Oficial da União.

Como ter acesso ao financiamento estudantil

A participação no processo seletivo do Fies é atrelada a algumas condições pré-definidas. Entre elas, é necessário que o candidato tenha prestado o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) a partir da edição de 2010 e obtido uma média aritmética das notas nas cinco provas igual ou superior a 450 pontos, além de ter tirado nota superior a zero na redação. Importante ressaltar que o Enem não pode ter sido realizado na condição de treineiro, ou seja, por candidatos que ainda não concluíram o ensino médio. Outro pré-requisito importante é a renda familiar mensal bruta per capita de até três salários-mínimos.

Para formalizar a inscrição, o candidato deve possuir cadastro no Login Único do Governo Federal, disponível no portal gov.br. Uma vez realizado o cadastro ou login, a inscrição deve ser feita exclusivamente pela internet, por meio do Portal Único de Acesso ao Ensino Superior – Fies, sem qualquer custo para o candidato.

No ato da inscrição, algumas informações são requeridas, como o número do CPF, um e-mail pessoal válido e dados dos membros familiares. Também são solicitados detalhes sobre o grupo de preferência, com informações sobre o estado, município e o curso desejado. Durante o período de inscrição, o candidato poderá realizar alterações e, se necessário, efetuar o cancelamento da inscrição.

Caso a inscrição esteja relacionada à conclusão postergada de processos seletivos anteriores, a complementação da inscrição deve ser feita entre os dias 14 e 16 de junho, por meio do Sistema de Seleção Fies, no Portal Único de Acesso. Vale ressaltar que a pré-seleção no Fies independe de aprovação em processo seletivo próprio da instituição para a qual o candidato pleiteia uma vaga.

Classificação e resultados

A classificação dos candidatos será feita com base na nota obtida no Enem, de maneira decrescente, de acordo com as notas obtidas no exame, no grupo de preferência para o qual se inscreveram. Em caso de notas idênticas, será aplicada uma sequência de critérios de desempate, que levarão em conta as notas obtidas nas provas de redação, Linguagens, Códigos e suas Tecnologias, Matemática e suas Tecnologias, Ciências da Natureza e suas Tecnologias e Ciências Humanas e suas Tecnologias.

O resultado do processo seletivo, que contará com uma chamada única e uma lista de espera, será divulgado no dia 11 de julho, no Portal Único de Acesso ao Ensino Superior – Fies.

Vale lembrar que o Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) foi instituído pela Lei nº 10.260, de 12 de julho de 2001, com o objetivo de conceder financiamento a estudantes de cursos de graduação em instituições de educação superior privadas. As instituições participantes do programa devem ter avaliação positiva no Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (Sinaes). O Fies representa uma importante ferramenta para a democratização do acesso ao ensino superior, principalmente para estudantes de baixa renda, que veem no programa uma oportunidade para continuar seus estudos e ampliar suas perspectivas profissionais e pessoais.

