Como RETORNAR para o Bolsa Família depois de ser CANCELADO pelo governo

O Bolsa Família é o programa oficial do Governo Federal de distribuição de renda para os brasileiros que vivem sob pobreza ou extrema pobreza. No início do Governo Lula, seus ministros afirmaram que iriam reformular o programa e com isso retirar todos os cadastros fraudulentos. Na época, somavam mais de 10 milhões — sendo 6 milhões referentes as famílias unipessoais. Com isso os cadastros começaram a ser suspensos: seja por falta de atualização nos dados ou não cumprimento dos requisitos. Veja o que fazer para retornar para o Bolsa Família mesmo após ser cancelado.

Como retornar para o Bolsa Família após ser cancelado?

O Governo começou a suspender algumas contas do Bolsa Família há alguns meses. Mais de 7 milhões de contas foram suspensas. Todas porque não estavam de acordo com as diretrizes estipuladas pelo programa do Governo Federal — na ocasião as famílias foram notificadas por SMS.

Portanto, o Governo deu o prazo de até dois meses para que elas recorressem ou corrigissem as informações no CRAS mais próximo. Lembrando, que somente as famílias que foram suspensas mesmo estando dentro das regras do Governo.

Haja vista que o foco do Governo não eram os cadastros regulares, mas os que estavam irregulares. Ou seja, algumas famílias acabaram perdendo o benefício — mesmo tendo pleno direito. Nestes casos, é necessário fazer o seguinte para ter o benefício de volta.

O benefício que teve o benefício cancelado e ainda se encontra em situação de vulnerabilidade social, necessitando do amparo do Governo, ele precisa recorrer para ter o benefício de volta. O cidadão titular deve ir até o centro de atendimento do Bolsa Família, isto é, o Cras. E pedir a atualização dos dados de cadastro.

Lembrando que é necessário seguir o seguinte protocolo para que tudo dê certo. Analise cuidadosamente cada detalhe e tenha o benefício de volta.

Passo a passo para ter o benefício de volta — dica bônus

Portanto, para o ter o benefício de volta o beneficiário deverá ir no CRAS mais próximo a fim de regularizar os dados cadastrais. Haja vista que o programa é focado para as famílias que vivem sob pobreza ou extrema pobreza. Aos que se sentirem lesados: é possível recorrer para ter o benefício de volta.

Quem não pode recorrer? Aqueles que realmente fraudaram o programa. Separando os membros do mesmo lar a fim de ter benefícios duplos. Aqueles que retiraram pessoas do Cadastro Único porque começaram a trabalhar de carteira assinada, etc.

É necessário ir até o CRAS local pedindo para atualizar o cadastro, tendo em vista que estão cumprindo os requisitos abaixo do Bolsa Família.

Realizar mensalmente o acompanhamento nutricional no Posto de Saúde local de todos os membros com idade inferior a sete anos;

Realizar mensalmente o pré-natal;

Realizar o cumprimento de todos os protocolos de vacinação — crianças e adultos;

Estar com frequência escolar dentro dos limites estipulados; sendo 60% para crianças entre quatro e cino anos; e 75% para crianças de seis a dezoito anos.

Estando sob pobreza ou extrema pobreza e com as diretrizes acima sendo cumpridas, basta ir no CRAS local e apresentar os novos dados e informações corrigidas. O requerimento será aberto e em poucos dias um feedback será entregue sobre a nova análise do programa.