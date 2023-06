A Amazon é uma das maiores empresas do mundo de comércio eletrônico. Não focando apenas nisso, abriu-se várias vertentes de trabalho. Tal como a Amazon Prime Vídeo, Músicas, etc. Ofertando uma gama inédita de serviços e produtos aos seus clientes. Entretanto, a empresa entrou na mira da justiça após a Comissão Federal de Comércio (FTC) entrar com uma ação contra a empresa — o motivo alegado é publicidade enganosa em relação à sua assinatura Prime. Todas as contas Prime Vídeo serão canceladas? Entenda o que está acontecendo e os próximos episódios dessa ‘novela’.

Vai PERDER sua inscrição no Prime Video Amazon é processada | Foto de Christian Wiediger na Unsplash

Amazon é processada por FTC

De acordo com a nota oficial da FTC emitida nesta quarta-feira, 21, a Amazon está se esforçando há anos para conseguir obter o máximo de assinaturas do Prime Vídeo de maneira inadequada. Obrigando os consumidores a assinarem os seus serviços usando técnicas ‘obscuras’ e dificultando o cancelamento dos produtos.

As acusações apontam que a empresa usa técnicas de layout manipulador a fim de coagir e enganar os clientes a assinarem os serviços. Através de padrões obscuros adotados pela empresa. O intuito dessa prática ainda segundo a nota oficial é que os clientes simplesmente renovem suas assinaturas mensais no Prime Vídeo.

Lembrando que quem é assinante Prime da Amazon, tem direito ao Prime Vídeo e aos outros serviços da empresa. Sem contar o frete grátis em produtos Prime. No Prime Vídeo, é necessário alugar alguns filmes ou séries. Entretanto, há muito conteúdo entregue dentro da assinatura.

Portanto, o diretor da FTC afirmou que essas técnicas acabam afetando de maneira negativa os consumidores e principalmente as demais empresas que tentam ao máximo seguir todas as normas estipuladas pelo programa.

Portanto, essa ação contra a Amazon visa garantir um maior esforço na transparência e plena proteção dos direitos dos usuários. As práticas são consideradas prejudiciais e abusivas.

Novas práticas são esclarecidas

Na publicidade da Amazon são ofertadas milhares de benefícios apenas com uma única assinatura mensal com valor inferior a R$ 20. Bem como frete grátis em milhões de produtos, filmes, músicas, livros e muito mais. A preocupação da Comissão é na maneira cujo a Amazon está atraindo os seus clientes.

Essas preocupações estão sendo dadas acerca da promoção dos serviços de assinatura, mediante técnicas consideradas obscuras pelos membros da Comissão Por enquanto, a Amazon ainda não se pronunciou sobre o acontecimento. Tudo indica que nos próximos dias eles vão lançar uma nota oficial.

Haja vista que alguns especialistas acreditam que a Amazon pretende resolver isso apenas no setor jurídico, sem envolver os seus usuários. Portanto, a principal evidência das culpas da Amazon de acordo com a comissão é de que os usuários são atraídos à se inscrevem de maneira bem nítida.

Entretanto, no momento do cancelamento as opções são menos evidentes e dificultosas. Portanto, o que a comissão deseja é que a Amazon seja multada e que os erros sejam corrigidos. A fim de que tudo esteja em conformidade com os termos do mercado eletrônico. Todas as informações e termos usados neste artigo são oriundos da nota da comissão.