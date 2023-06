Não aguenta mais dancinhas? Aprenda a educar o algoritmo do TikTok

As dancinhas do TikTok ganharam popularidade, no entanto, tem pessoas que não aguentam mais ver somente isso na internet e querem uma mudança nesse algoritmo das redes sociais, ou seja, cada rede social tem uma solução ligada para as configurações de tipo de conteúdo que começa a aparecer logo nas primeiras páginas.

Por isso, trouxemos esse texto com algumas dicas que como personalizar a recomendação de publicações e também de se livrar de postagens indesejadas ou até mesmo postagens desrespeitosas.

Não quer mais ver as dancinhas do TikTok

veja como tirar as dancinhas do TikTok da sua página inicial. Imagem: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br

Instagram

No app Instagram tem como a pessoa ir em configurações e privacidade, clique na opção “O que você vê” e depois a opção “sugestão de conteúdo”, assim você tem autonomia para escolher ou suspender as publicações que são sugeridas durante um mês (30 dias).

Lembrando que em cada postagem tem um menu suspenso disponível que fica nos três pontos do canto superior ao lado direito, essa opção serve para marcar a relação da pessoa pelo tipo de conteúdo, ou seja, tem como marcar “não tenho interesse”.

TikTok

Entrando na página inicial do app você já pode fazer alteração de “para você” para “seguindo”, após fazer isso só será encaminhada publicações das contas que você segue no TikTok. Também tem como colocar um filtro de palavras-chave, basta ir em “configurações e privacidade”, depois em “preferências de conteúdo” e depois em “filtrar palavras-chaves de vídeo”.

Twitter

O Twitter é mais parecido com o Instagram, ou seja, esse app permite que na timeline receba as postagens das pessoas que você segue e exclui as outras, e assim dispensa também as recomendações. Você pode fazer isso clicar em “Mais” no menu de navegação lateral e logo depois clique em “Configurações e privacidade”, depois em “Privacidade e segurança”, dentro dessa página clique em “silenciar e bloquear” e por fim em “palavras silenciadas”.

Facebook

O Facebook é a rede social mais fácil de conseguir selecionar os posts que precisam ser evitados no feed, porque tem seletor automático, e dentro da área de “feeds”, há cinco opções “todos”, “favoritos”, “amigos”, “grupos” e “páginas”.

É uma plataforma que tem o mesmo recurso que o Instagram, de marcar a foto como dispensável. É uma opção que funciona como oposição às reações e comentários do post.

