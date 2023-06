Seu nome está na LISTA? Governo começa grande pagamento para os brasileiros

Governo realiza pagamento ainda neste mês – No próximo dia 30 de junho, aproximadamente 5 milhões de brasileiros terão valores significativos liberados, um montante que totaliza R$ 7,5 bilhões. Essa cifra representa o pagamento do segundo lote da restituição do Imposto de Renda, um benefício direcionado para os cidadãos que acabaram pagando mais impostos do que o necessário. A novidade em 2023 é que haverá cinco rodadas de transferência.

A Receita Federal deu início aos depósitos da restituição do Imposto de Renda em 31 de maio, data limite para a entrega das declarações. Por conta disso, um grupo de contribuintes já usufruiu do valor devolvido pelo Fisco, enquanto o restante aguardará até setembro para acessar a quantia.

Para identificar se será beneficiado nesse próximo lote de junho, o contribuinte precisa visitar o site oficial da Receita Federal, acessar a área “Meu Imposto de Renda” e, em seguida, clicar em “Consultar Restituição”. Vale ressaltar que qualquer irregularidade na declaração pode ser verificada nesse mesmo canal.

Quem são os beneficiados com a restituição em junho? Segundo as informações divulgadas pela Receita, estão contemplados no segundo lote da restituição do Imposto de Renda 130.088 contribuintes idosos acima de 80 anos, 978.397 contribuintes idosos entre 60 e 79 anos e 70.589 contribuintes com alguma deficiência física, mental ou com moléstia grave. Há ainda 468.889 contribuintes cuja maior fonte de renda seja o magistério e 3.490.513 contribuintes que se beneficiaram por utilizar a declaração pré-preenchida ou que tenham optado por receber via Pix.

A liberação desses valores obedece a uma ordem de prioridade estabelecida pelo Fisco. A novidade deste ano é a inclusão de contribuintes que utilizaram a declaração pré-preenchida ou que optaram pelo recebimento via Pix no grupo de prioridades.

Próximas datas para restituição

No que se refere aos próximos pagamentos da restituição, é importante esclarecer que os depósitos do Imposto de Renda de 2023 foram divididos em cinco lotes. O primeiro já foi pago em 31 de maio, o segundo, que é o atual, será liberado em 30 de junho. Os três lotes restantes serão disponibilizados respectivamente nos dias 31 de julho, 31 de agosto e 29 de setembro.

Este ano, a restituição do Imposto de Renda promete dar um alívio financeiro significativo para milhões de brasileiros. Além disso, com a inovação dos lotes serem disponibilizados via Pix e o uso da declaração pré-preenchida, espera-se uma maior agilidade e praticidade no processo. Assim, é importante que os contribuintes estejam atentos às datas e verifiquem regularmente a situação de sua restituição através do site oficial da Receita Federal.

