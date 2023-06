5 FERRAMENTAS escondidas do WhatsApp que são úteis e podem te ajudar muito

Ferramentas úteis do WhatsApp – O WhatsApp, um dos gigantes do mundo dos aplicativos de mensagens, possui uma série de recursos ainda desconhecidos por muitos usuários. Estas funções, embora estejam à disposição em pleno acesso, costumam passar despercebidas, mas podem facilitar e enriquecer muito a experiência de uso do aplicativo. Vamos explorar cinco desses recursos, para que você possa aproveitá-los ao máximo.

WhatsApp tem ferramentas escondidas?

Uma das funções que merecem atenção é o recurso de “Mensagens temporárias”. Ele oferece ao usuário a possibilidade de programar a exclusão automática de mensagens enviadas e recebidas após um determinado período. É um recurso que promove mais privacidade e controle sobre a duração da disponibilidade de determinadas mensagens. Para ativá-lo, é necessário ir ao menu no canto superior direito da tela, selecionar a opção “Mensagens temporárias” e ativar a função.

Outra função que pode passar despercebida, mas que oferece grande utilidade, refere-se ao ajuste da qualidade das fotos enviadas e recebidas no aplicativo. Para usufruir de imagens de alta resolução, basta acessar as “Configurações”, navegar até “Armazenamento e dados” e selecionar a opção “Qualidade das fotos”. A partir daí, é possível ajustar a resolução das imagens para manter a alta qualidade.

No cotidiano agitado e cheio de notificações, a função de “Silenciar a conversa” pode ser uma verdadeira aliada para manter a calma e o foco. Ao acessar uma conversa, tocar nos três pontos no canto superior direito e selecionar “Silenciar notificações”, é possível desfrutar de momentos de tranquilidade, sem as constantes interrupções das notificações de novas mensagens.

Outras funções

Para incrementar a expressividade e o destaque de suas mensagens, o WhatsApp também oferece a possibilidade de formatar o texto em negrito ou itálico. Enviar uma mensagem em negrito requer apenas o uso de asteriscos ao redor do texto. Já para o texto em itálico, o usuário deve utilizar sublinhados. A formatação de mensagens pode adicionar uma camada adicional de significado às suas comunicações.

Por fim, a ferramenta de pesquisa de mensagens também é um recurso útil e muitas vezes subutilizado. Ao abrir uma conversa e tocar no nome do contato ou grupo, é possível selecionar a opção “Pesquisar” e, em seguida, digitar uma palavra-chave relacionada à mensagem que se busca. Esta função é particularmente útil quando se procura uma informação específica em uma longa conversa.

Todos esses recursos práticos oferecidos pelo WhatsApp têm como objetivo melhorar a experiência de uso dos usuários, fornecendo mais opções e controle sobre as conversas e interações dentro do aplicativo. Assim, por mais que o WhatsApp já seja considerado um aplicativo familiar para muitos, sempre há novas funções e características a serem exploradas que podem otimizar e aprimorar a experiência dos usuários.

