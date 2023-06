Aprenda como BLINDAR sua conta do Instagram para se proteger

Dicas para proteger seu Instagram – O Instagram se tornou mais do que uma simples plataforma de compartilhamento de imagens. Para muitos, a rede social tornou-se uma ferramenta crucial de trabalho, estudo e conexão com o mundo. No entanto, em meio à popularidade e à facilidade de uso, é importante lembrar que a segurança do perfil de cada usuário é vital, especialmente considerando os riscos de invasões que podem prejudicar tanto o usuário quanto seus seguidores. Portanto, entender como aprimorar a segurança, em especial como fortalecer a senha, é uma necessidade.

Como proteger seu Instagram

A senha é a primeira linha de defesa em qualquer perfil ou conta online. No caso do Instagram, optar por uma senha forte e personalizada dificulta que terceiros acessem e comprometam a conta. O aplicativo Instagram, tanto na versão móvel quanto na desktop, oferece uma maneira simples de alterar a senha para reforçar a segurança.

Para aqueles que desejam alterar a senha pelo aplicativo no celular, é um processo bastante direto. O primeiro passo é abrir o aplicativo e acessar o perfil, que pode ser encontrado no ícone localizado no canto inferior direito da tela inicial. Em seguida, é preciso acessar o menu de opções, que é representado por três linhas no canto superior direito do perfil.

Dentro do menu, o usuário deve procurar pela opção “Configurações e privacidade”. Aqui, haverá a opção de “Central de contas”, que leva a um submenu, onde se pode encontrar a opção “Senha e segurança”. Neste ponto, a opção “Alterar senha” estará disponível. O usuário deve então selecionar o perfil que deseja modificar a senha, inserir a senha atual e digitar duas vezes a nova senha para confirmar. Para finalizar, basta clicar em “Alterar a senha”.

Alteração de senha pelo computador

O processo de alteração de senha também pode ser realizado através da versão desktop do Instagram. Acessando o Instagram através de um navegador, o usuário deve primeiro clicar no ícone de três linhas no canto inferior esquerdo da tela inicial. Em seguida, clicar em “Configurações” leva a um submenu onde o usuário pode selecionar “Ver mais na Central de Contas”.

Uma vez aqui, assemelha-se ao processo do aplicativo móvel: a opção “Senha e segurança” levará a “Alterar senha”. O usuário deve então escolher o perfil que deseja alterar a senha, inserir a senha atual e digitar duas vezes a nova senha para confirmar. Para finalizar, basta clicar em “Alterar a senha”.

A segurança do perfil do Instagram, como em qualquer plataforma digital, deve ser priorizada. O aumento das ameaças cibernéticas, especialmente em plataformas sociais populares como o Instagram, torna crucial a manutenção da segurança do perfil. O processo de alteração da senha, tanto através do aplicativo móvel quanto através do site, é um passo importante nesse processo. A escolha de uma senha forte e personalizada pode ajudar a proteger o usuário e seus seguidores contra possíveis invasões e golpes.

