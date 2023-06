Pis/Pasep esquecido de parente pode ser seu; entenda

Todo trabalhador formal que cumpre as regras que são requisitadas pelo governo pode receber anualmente um abono salarial, o chamado Pis/Pasep, embora a nomenclatura seja diferente, a finalidade dos benefícios são iguais, isto é, pagar o valor de até 1 salário mínimo aos trabalhadores. A novidade é que foi liberado que herdeiros consigam sacar esse valor de parentes que já faleceram, entenda como funciona e quem pode solicitar o saque em questão.

Agora é possível realizar o saque do Pis/Pasep esquecido e de pessoas falecidas, confira | Imagem: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Quantas pessoas esqueceram de sacar o Pis/Pasep?

Estima-se que mais de 10 milhões de trabalhadores possuem saldo “esquecido” referente ao Pis/Pasep para efetuar o saque. O valor esquecido pelos trabalhadores supera os R$ 20 bilhões. Então, quem esqueceu de realizar o saque anteriormente, ainda tem tempo de fazêlo.

Os trabalhadores que podem realizar o saque são aqueles servidores públicos ou de empresas privadas, que entre o ano de 1971 e 1988 trabalharam com carteira assinada e não sacaram os valores.

Lembrando que agora, caso o titular do valor tenha falecido, os seus herdeiros legais têm a liberdade para solicitar o saque em seu lugar.

Veja também: 900 VAGAS! Concurso 2023 Da AFT Tem Prazo Para Sair; Confira

Fundo PIS-PASEP foi extinguido

Desde que foi lançada a Medida Provisória n° 946/2020, todos os valores que estavam no fundo Pis/Pasep foram remanejados para as contas do FGTS que estavam em nome dos trabalhadores. De acordo com a Caixa, após a migração, mais de 340 mil trabalhadores já realizaram o saque.

Lembrando que não há limite para efetuar o saque do abono “esquecido”, o valor que estiver disponível, o trabalhador pode realizar o saque a qualquer momento.

O único pormenor é que caso ele queira sacar em alguma loteria, correspondente bancário ou em terminal de autoatendimento, o valor do saque será de apenas R$ 3 mil.

Veja também: Estes 3 Países Da Europa Facilitam A Entrada De Nômades Digitais

Como efetuar o saque do trabalhador falecido?

No caso em que o trabalhador entrou em óbito, os herdeiros legais podem acessar o aplicativo do FGTS e realizar o saque, o processo é simples, basta que:

Realize o download do aplicativo que está disponível para Android e iOS;

Ao entrar no aplicativo, vá até a opção “Meus Saques”;

Clique em “Outras situações de saque”;

Clique em “Pis/Pasep Falecimento do Trabalhador”.

Agora basta seguir as orientações que serão exibidas, enviar todos os documentos necessários e esperar o valor ser depositado em conta. Caso o trabalhador ainda tenha dúvidas, é possível ele falar com algum atendente pelo telefone 4004-0104 ou pelo 0800 104 0104.

Por fim, aos trabalhadores que trabalharam no ano de 2021, o pagamento do abono está quase acabando. E para quem trabalhou em 2022, o pagamento deve ser feito apenas no próximo ano, já que durante a pandemia, houve um atraso em todos os pagamentos por conta que o governo não conseguiu realizar o repasse na época, desde então, aconteceu essa mudança no cronograma.