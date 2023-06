Caixa LIBERA grande presente aos brasileiros: R$ 600 na conta HOJE

Na última quinta-feira, a Caixa Econômica Federal fez a transferência dos fundos relacionados ao Bolsa Família e, desta forma, beneficiou inúmeros cidadãos em todo o território nacional. O valor disponibilizado corresponde a pelo menos R$ 600, sendo esse o valor básico de cada transferência.

É de imensa importância frisar que no decorrer deste mês a quantia transferida varia de acordo com o número de pessoas que compõem o núcleo familiar: a nova regra do programa determina que o valor repassado deve representar R$ 142 por pessoa, desde que a família tenha 5 membros ou mais.

Esta circunstância representa uma possibilidade real de aumento dos repasses, dando um suporte ainda mais abrangente a ser retirado na própria Caixa.

O que saber sobre o repasse da Caixa em junho

Com base na informação acima, entende-se que uma família de 9 pessoas, por exemplo, pode receber até R$ 1.278. E, claro: é muito importante que os beneficiários se atentem à nova dinâmica e mantenham atualizadas as suas informações, caso a composição familiar venha a sofrer alguma modificação.

Porém, como também foi citado, a nova regra não se aplica às famílias menores: o repasse, nesse caso, continuará sendo no valor de R$ 600, de modo que o benefício não tenha redução. A ideia é manter o montante preservado com seu piso de pagamento oficial.

E, embora existam esforços por parte do Poder Executivo nesse sentido, muitos beneficiários poderão receber repasses menores: esta situação é possível por conta da contratação dos empréstimos consignados, feitas ainda na vigência do Auxílio Brasil. Ou seja: o cidadão chega a receber o valor que deveria, mas tem o valor da parcela do empréstimo descontada, o que deixa o benefício menor.

Como receber mais do Bolsa Família

Desde o começo de março o Bolsa Família passou a ser composto pelo Primeira Infância, um outro benefício que garante R$ 150 para cada criança da família beneficiária que tenha até 6 anos.

Desta forma, este importante programa segue apoiando as famílias no que diz respeito a ajudá-las a cobrir necessidades básicas, bem como ter acesso aos cuidados necessários durante a infância.

Já em junho teve início o repasse do Auxílio Familiar Variável, voltado para os membros familiares de 7 a 18 anos. O valor, neste caso, é de R$ 50, também sendo repassado para as gestantes.

Vale ressaltar que estes novos benefícios não possuem limite, e são cumulativos. Logo, podem ser todos recebidos por uma mesma família, desde que elas atendam aos pré-requisitos.

No que diz respeito às datas dos repasses

A Caixa Econômica Federal começou a implementar o calendário gradativo, relacionado aos repasses do Bolsa Família. Na última quinta-feira, por exemplo, dia 22 de junho, os beneficiários cujo NIS (Número de Identificação Social) tem final 4 foram contemplados com o pagamento.

Lembrando que o calendário desse programa sempre segue a ordem do último número do NIS.

